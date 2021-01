Wer den schwankungsfreudigen chinesischen Internet-Riesen Baidu in ein global orientiertes Portfolio aufnehmen möchte könnte einen Blick auf Discount- oder Bonus-Zertifikate werfen.

Nimmt Baidu (ADRs US0567521085) Anlauf zu einem neuen Allzeithoch? Im Herbst 2017 und im Sommer 2018 wurden um die 270 US-Dollar für eine Aktie des chinesischen Internetkonzerns aufgerufen; nach einem steilen Kursanstieg seit Anfang Dezember werden aktuell 220 US-Dollar bezahlt. Für Fantasie sorgt derzeit das Portfolio: So soll die Kompetenz in künstlicher Intelligenz in die Entwicklung von Elektroautos und autonomes Fahren einfließen.

Discount-Strategien (März und Juni)