Abermals positive Indikationen zur Analogie zwischen dem CESAR-Projekt und europäischem Kupferschiefer.

Die Analyse historischer Bohrkerne aus der Öl- und Gasexploration im Sedimentbecken im Nordosten Kolumbiens deutet stark darauf hin, dass sich der an der Oberfläche vorkommende Kupfer-Silber-Mineralisierungshorizont auf dem CESAR-Projekt von Max Resources ( TSX.V: MXR; FRA: M1D2 ) schräg abfallend über viele Kilometer fortsetzt. Max Resources bestätigt damit erneut die Analogie der kolumbianischen Kupferschiefer zu entsprechenden Kupferschieferlagerstätten in Europa.

Im vergangenen Jahr konnte Max die regionalen Ausmaße und die laterale Kontinuität der schichtgebundenen Kupfer-Silber-Mineralisierung bei CESAR, die in Streichrichtung bereits über mehr als 200 Kilometer verfolgt wurde, nachweisen. Die Kontinuität dieser Mineralisierung wurde nun auch in den historischen Bohrkernen nachgewiesen, die sich in Tiefen von mehr als 400 Meter erstrecken.

Wie berichtet, arbeitet Max Resources eng mit der Ingeniería Geológica Universidad Nacional de Colombia ("IGUN") zusammen. Mitarbeiter der Universität untersuchen die historischen Bohrkerne mit günstiger Stratigraphie aus dem Jura mittels XRF-Analyse auf erhöhte Kupferwerte (siehe Pressemeldung von Max vom 8. Dezember 2020).

Max wird die Bohrkernanalyse fortsetzen und ein 3D Strukturmodell des Kupferschieferhorizonts anfertigen. Damit soll es insbesondere möglich sein, die Kupferschiefer bis zu der Stelle zurückzuverfolgen, an der sie an die Oberfläche treten. Max Resources will die Daten insbesondere für weitere Erweiterungen seines Lizenzgebiets sowie für das laufende Kupfer-Silber-Explorationsprogramme bei CESAR nutzen.



Abbildung 1. Interpretation des schichtgebundenen Kupfer-Silber-Horizonts auf Grundlage der XRF-Werte und die seismische Schnitte mit Projektion des mineralisierten Horizonts an die Oberfläche.



Abbildung 2. Bohrkern aus dem Becken Cesar in Kolumbien mit grauem, mit Kupfer angereichertem Sandstein, der mittels XRF-Analyse identifiziert wurde. Die Untersuchung der Bohrkerne umfasst die Kernprotokollierung, die XRF-Analyse, die binokularmikroskopische Untersuchung und das Fotografieren.

Die mit Kupfer angereicherten Abschnitte der historischen Bohrkerne sind in grauen Sandstein eingelagert, dessen Färbung in Bereichen ohne Kupferanreicherung in Rot (hämatitreich) übergeht. Diese Zonenbildung zwischen rotem Sandstein mit Hämatitanreicherung und grauem Sandstein ist typisch für die Kupferschiefer-Lagerstätten in Polen und stellt ein reduzierendes Milieu dar, in dem Kupfer aus der Lösung gefällt wurde, um die Kupfer-Silber-Lagerstätten Kupferschiefer zu bilden.

Die Kupferschiefer-Lagerstätten, Europas größte Kupferquelle, produzierten im Jahr 2018 aus einem 0,5 bis 5,5 m mächtigen Erzhorizont 3 Millionen Tonnen Kupfer mit einem Gehalt von 1,49 Prozent Kupfer und 48,6 Gramm Silber pro Tonne. Im Jahr 2019 lieferten die Kupferschiefer-Lagerstätten darüber hinaus 40 Millionen Unzen Silber, fast doppelt so viel wie die zweitgrößte Silbermine der Welt.

Auf dem Colombia Gold Symposium 2020 in Medellin wies Professor Adam Piestrzynski, ein führender Kupferschiefer-Experte, auf zahlreiche Ähnlichkeiten zwischen CESAR und Kupferschiefer hin. Es sind dies Beckeneigenschaften, Lithologie, Mineralogie, Ablagerungsparameter, Gehalte und Schwefelursprung. Die polnischen Kupferschiefer-Erzkörper liegen 500 Meter unter der Oberfläche, während die Kupfer-Silber-Mineralisierung im Projekt CESAR von Max an der Oberfläche zutage tritt.

