PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Fusionspläne haben zur Wochenmitte die Papiere von Carrefour hochschnellen lassen. In der Spitze kletterten die Titel des Einzelhändlers mit 17,89 Euro auf ein Hoch seit Juli 2019 und brachen damit aus ihrer seit Juni laufenden Seitwärtsbewegung mit Kursen zwischen rund 13 und knapp 14 Euro aus. Zuletzt gewannen die Aktien noch gut 14 Prozent auf 17,645 Euro.

Der kanadische Konzern Alimentation Couche-Tard wirft ein Auge auf den französischen Supermarktbetreiber. Die beiden Konzerne bestätigten am Dienstagabend Gespräche über eine mögliche Transaktion. Dabei seien die Kanadier auf Carrefour "in freundlicher Absicht" zugekommen, teilten die Franzosen mit. Es sei dabei unsicher, ob es zu einer Vereinbarung komme. Die Gespräche seien in einem "sehr frühen" Stadium. Couche-Tard waren daraufhin in Toronto um mehr als zwei Prozent tiefer aus dem Handel gegangen.