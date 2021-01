Technologie für den Durchbruch der E-Mobilität

- "New Mobility Approach" der EU-Verkehrsminister schafft Bedarf an Pionierleistungen

wie der von CarMedialab

- Fahrzeugsysteme müssen Messtechnik und Telematik kombinieren

- Smart Charging unverzichtbar für Ausbau der Ladeinfrastruktur

Karlsruhe/Bruchsal, 13. Januar 2021. Die Verkehrsminister aller EU-Staaten haben sich zum Ziel gesetzt, die Mobilität in Europa moderner, innovativer und klimafreundlicher zu gestalten. Mit einem "New Mobility Approach" wollen sie insbesondere die Digitalisierung und den Aufbau einer europaweiten Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität vorantreiben. Das ist die Theorie. Für die Umsetzung in die Praxis und die Bewältigung der sich dabei stellenden, enormen Herausforderungen bedarf es technologischer Pioniere. Pioniere wie der CarMedialab.

Das Unternehmen mit Sitz in Bruchsal hat in 16 Jahren und in über 500 Projekten erfolgreich unter Beweis gestellt, wie sich Telematik, Digitalisierung, Automotive Engineering und - als Neuestes - Systeme zum «Smart Charging» für die eingangs beschriebene Zukunft der Mobilität verknüpfen lassen.

Technologie, die Zukunft schneller auf die Straße bringt

Angefangen hat CarMedialab als «Automotive Engineer» mit Telematikeinrichtungen für die Fahrzeugentwicklung. Die führenden Automobilhersteller genauso wie die Zulieferindustrie konnten und können mit den Produkten von CarMedialab dabei ihren Neuentwicklungszyklus («time to market») wesentlich beschleunigen - und damit viel Zeit und Geld sparen. »Durch unsere Fokussierung auf Forschung und Entwicklung arbeiten wir in innovativen und zukunftsorientierten Projekten, die oft erst Jahre später für Konsumenten sicht- und erlebbar werden», betont Heiko Bauer, Geschäftsführer von CarMedialab.

Das Fahrzeugsystem «Flea» von CarMedialab etwa kombiniert Messtechnik- und Connectivity-Möglichkeiten auf einzigartige Weise. Es sammelt wesentliche Fahrzeugdaten und Testergebnisse, überwacht den Systemstatus, analysiert Fehler und aktualisiert sogar Software - alles «remote», ohne dass ein Fahrzeug dafür in die Werkstatt und Geräte mühsam und aufwändig aus- und eingebaut werden müssen. In Verbindung mit dem «Data Clearing Center» in der Zentrale (oder in einer «Cloud») stehen Auswertungen, Neukonfigurationen, Abläufe, neue Software oder Sicherheitsupdates sofort und in Echtzeit automatisiert zur Verfügung.