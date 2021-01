Der Jahresbeginn hatte es für die Edelmetalle in sich.

Der Jahresbeginn hatte es für die Edelmetalle in sich. Sah es für Gold und Silber zu Jahresbeginn noch so aus, dass beide Edelmetalle auf der Oberseite wichtige Weichenstellungen würden erzwingen zu können, so stellt sich die aktuelle Lage etwas anders dar. Gold scheiterte vorerst an der Widerstandsmarke von 1.960 US-Dollar, Silber an der Widerstandsmarke von 27,5 US-Dollar.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Silber vom 21.12.2020 hieß es unter anderem „[…] Nun gilt es! Sollte es Silber tatsächlich gelingen, die 27,5 US-Dollar zu überwinden, wäre die „vorweihnachtliche Bescherung“ da. Ein Sprung über diese Marke würde ein weiteres starkes Kaufsignal liefern. Sollte dieses Unterfangen gelingen, könnte zügig der Bereich nahe der Marke von 30 US-Dollar (markantes August-Hoch) in den Fokus rücken. Rücksetzer bleiben nun idealerweise auf 25 US-Dollar begrenzt. Die zentrale Unterstützung liegt aus unserer Sicht weiterhin bei 22,5 / 22,0 US-Dollar.“



In der Folgezeit wurde es turbulent. Der damalige Vorstoß scheiterte. Silber ging vor dem Jahreswechsel noch einmal in die Knie und lief seine Unterstützung bei 25,0 US-Dollar an. Dieser erfolgreiche Test bildete wiederum die Basis für den zum Jahresbeginn 2021 erneut zu beobachtenden Versuch, die 27,5 US-Dollar zu überspringen. Doch im entscheidenden Moment verließen Silber die Kräfte. Silber drehte nach unten ab und lief erneut in Richtung 25,0 US-Dollar.

Kurzum: Das technische Bild bei Silber ist unverändert ambivalent. Einerseits fehlt es dem Edelmetall in der gegenwärtigen Gemengelage offenkundig an Durchschlagskraft, um die Hürde bei 27,5 US-Dollar zu überspringen. Anderseits scheint auch das Abwärtspotential begrenzt zu sein. Zuletzt hielten bereits die 25,0 US-Dollar entsprechenden Bestrebungen stand. Aus charttechnischer Sicht gilt zudem unverändert: Unter die zentrale Unterstützung bei 22,5 / 22,0 US-Dollar (verstärkt durch die 200-Tage-Linei) sollte es nicht gehen. Anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden.