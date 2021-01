"Volkswagen lügt schon wieder" - so sieht der neue Pfusch des Autobauers beim EA288-Motor aus

Köln (ots) - Offenbar herrscht bei VW Panik vor der nächsten Klageflut: In einer

beispiellosen und fragwürdigen Werbekampagne unter dem Titel "Warum sich EA288

Klagen nicht lohnen" versucht der Autobauer aktuell, geschädigte Verbraucher von

Klagen abzuhalten. Dabei sind diese spätestens seit dem EuGH-Urteil vom 17.

Dezember 2020, demzufolge das Thermofenster als unzulässige Abschalteinrichtung

gilt, nun besser denn je.



"VW hat die Chance vertan, aus dem Skandal um den EA189 - der größten Krise

seiner Konzerngeschichte - konstruktiv zu lernen", erklärt Ulf Böse,

Rechtsanwalt und geschäftsführender Namenspartner bei Decker & Böse.

"Stattdessen versucht der Konzern nun noch dreister, die Debatte ohne Bezug zu

technischen Fakten zu verzerren. Dass VW dabei sogar mit einer eigens

aufgesetzten Homepage und massivem Werbebudget bei den Suchmaschinen nach vorne

drängt, um mögliche Kläger zu entmutigen, zeigt eigentlich nur, wie groß die

Verzweiflung bei VW sein muss".





Das steht VW mit den EA288 Klagen bevorTatsächlich könnte die nächste große Klageflut äußerst kostspielig für VWwerden, da der EA288-Motor in mehr als vier Millionen Fahrzeugen der AbgasnormEuro 6 verbaut worden ist. Nicht ohne Grund stellen sich bei EA288-Klageninzwischen immer mehr Rechtsschutzversicherer hinter geschädigte Verbraucher undgeben grünes Licht für die Prozesskostenübernahme. "Und das aus gutem Grund:Nach unseren Erkenntnissen kommt auch beim EA288-Motor ein illegalesThermofenster zum Einsatz. Somit sind auch aktuelle Modelle von VW, Audi, Seatund Skoda betroffen. Der VW-Konzern lügt also schon wieder, wenn er behauptet,dass Klagen aussichtslos seien. Der erneute Pfusch ist alles andere als einHirngespinst", erklärt Böse.EA288 Klagen lohnen sich"Die Erfahrung aus dem VW-Abgasskandal rund um den Motor EA189 und das jüngsteEuGH-Urteil legen nahe, dass VW mit seiner aktuellen Werbekampagne erneut aufdem Holzweg ist", sagt Böse. Tatsächlich sind die Parallelen zum Vorgängermotorauffällig. Auch beim EA189 behauptete der Konzern lange, es sei kein Schaden fürdie Kunden entstanden. Im Februar 2020 verpflichtete sich VW dann, im Rahmen derMusterfeststellungsklage insgesamt 830 Millionen Euro Entschädigung zu bezahlen.Und ähnlich wie zu Beginn der Klageflut gegen den EA189-Motor in den Jahren2016/2017 kann man auch jetzt beobachten, dass sich eine Klageflut anbahnt -schon jetzt ist die Zahl der EA288Klagen vierstellig, Tendenz steigend. Hinzukommt, dass es allein auf Landgerichtsebene bereits zahlreiche Urteile zugunstender Verbraucher gab."VW-Kunden sollten auf jeden Fall prüfen, ob ihr Fahrzeug betroffen ist und sichrechtlichen Beistand bei einem erfahrenen Anwalt suchen, der sich auf denAbgasskandal spezialisiert hat. Die Erfolgschancen stehen derzeit so gut wienie", erklärt Böse. "Und das besser früher als später, da VW auf Zeit spielt,damit betroffene Kunden aufgrund von Verjährung ihre Ansprüche irgendwann nichtmehr geltend machen können."