Nun ist Ready Set Gold an der Börse - Zeit sich die Company genauer anzusehen!

Bereits im Herbst, also Monate vor dem Börsengang am Dienstag dieser Woche, hat das Team von Ready Set hochauflösende luftgestützte magnetische und Lidar-Vermessungen durchgeführt und das 2,5 Quadratkilometer große Grundstück mit modernsten Technologien lithologisch und strukturell unter die Lupe genommen.





Abbildung 1 - Übersichtskarte der Lagerstätte Afric auf dem Projekt Northshore mit Hervorhebung der Zone Afric (rot dargestellt), der historischen unterirdischen Infrastruktur, der interpretierten strukturellen Korridore und der bekannten signifikanten Adern

Unter anderem wurden auf einer Strecke von 40 Metern Schürfproben genommen, um frühere Oberflächen- und Gesteinsprobenergebnisse von Anfang des Jahres mit Schlitzproben, die an freiliegenden Adern entnommen wurden, weiterzuverfolgen. Die Ergebnisse bestätigen das goldmineralisierte System in der Ader Nr. 4 und weisen auf eine mögliche Erweiterung der Ader Nr. 5 hin. (siehe Übersichtskarte)



Tabelle 1: Ausgewählte Grabenproben aus dem Herbst-Explorationsprogramm 2020 von Ready Set Gold

ÜBER DAS NORTHSHORE-GOLDPROJEKT:

Das Northshore-Goldprojekt befindet sich im Hemlo-Schreiber-Grünsteingürtel, der das weltberühmte Hemlo-Goldlager beherbergt, südlich der ehemaligen produzierenden Kupfer-Zink-Gold-Silber-Lagerstätte Winston Lake. Das Grundstück liegt etwa 4 Kilometer südlich der Stadt Schreiber, Ontario, und entlang des Trans-Canada Highway etwa 70 Kilometer westlich von der Goldlagerstätte Hemlo. Das Northshore-Projekt beherbergt goldmineralisierte Zonen, einschließlich der ehemaligen produzierenden Mine North Shore und der vor kurzem definierten Zone Afric, von denen einige spektakuläres sichtbares Gold in Verbindung mit mehrphasigen Quarz-/Quarz-Karbonat-Adern enthalten.

In einem Bericht mit dem Titel "Technical Report on the Mineral Resources of the Northshore Property" (Technischer Bericht über die Mineralressourcen des Grundstücks Northshore) vom 2. Juli 2014 meldete GTA Resources, dass die Zone Afric 391.000 Unzen Gold in 12.360.000 Tonnen mit einem Gehalt von 0,99 g/t Gold in der angezeigten Kategorie und 824.000 Unzen Gold in 29.580.000 Tonnen mit einem Gehalt von 0,87 g/t Gold in der abgeleiteten Kategorie enthält, wobei ein Cutoff-Gehalt von 0,50 Gramm Gold pro Tonne verwendet wurde. Ready Set plant, die Möglichkeit zur Erweiterung dieser Lagerstätte in alle Richtungen sowie in die Tiefe weiter zu untersuchen.

Highlights der vergangenen Bohrkampagnen:



Tabelle 2 - Historische Diamantbohrungen in der Zone Afric, wie von GTA Resources gemeldet Anmerkung: Die Daten von GTA sind auf SEDAR hinterlegt.

