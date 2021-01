(Im ersten Absatz, letzter Satz wurde eine ausgefallene Ziffer beim Nasdaq-100-Punktestand ergänzt.)

NEW YORK (dpa-AFX) - Dem Dow Jones Industrial hat am Donnerstag ein moderater Kursanstieg für einen Rekordwert ausgereicht. Eine Dreiviertelstunde nach dem Börsenstart notierte der US-Leitindex 0,39 Prozent im Plus bei 31 181,01 Punkten. Die anderen wichtigen US-Aktienindizes lauerten dicht unterhalb ihrer Bestmarken. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,23 Prozent auf 3818,59 Zähler bergauf und der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,18 Prozent auf 12 996,60 Punkte.

Als Kurstreiber sahen Marktbeobachter einen Medienbericht, wonach der designierte US-Präsident Joe Biden billionenschwere Corona-Hilfen plant. Allerdings bremsten die überraschend stark gestiegenen wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe die Kaufbereitschaft./gl/he