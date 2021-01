MORGAN STANLEY belässt Dürr auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Dürr vor Quartalszahlen aus dem europäischen Investitionsgütersektor von 33 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Chinabedingtes Wachstum dürfte diesmal das wichtigste positive Thema sein, schrieb Analyst Ben Uglow in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Das größte Risiko sieht er in der Dollar-Abwertung. Die Bewertungen der Investitionsgüterunternehmen schienen bereits extrem hoch, deckten sich aber mit den Werten der Einkaufsmanagerindizes./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2021 / 05:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.