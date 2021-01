DEUTSCHE BANK belässt AB Inbev auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für AB Inbev von 60 auf 55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. 2021 habe kaum begonnen und bereits jetzt sei klar, dass es für die europäischen Getränkekonzerne ein weiteres herausforderndes Jahr wird, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Belastungsfaktoren aus dem vierten Quartal sollten sich angesichts der verlängerten Corona-Lockdown-Maßnahmen im ersten Jahresviertel fortsetzen. Der Experte sieht erst 2022 die Chance für eine "normale" Geschäftsentwicklung des Sektors./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2021 / 21:01 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.