Veganer Fischersatz, pflanzliche Milchalternativen oder Fleisch aus Zellkulturen? / BVE und Lebensmittelverband zeigen auf der Grünen Woche, wie die Zukunft schmeckt (FOTO)

Berlin (ots) - Die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) und

der Lebensmittelverband Deutschland sind in diesem Jahr mit einem mobilen

Sendestudio und einem Food Truck auf der Grünen Woche. Mehrmals täglich senden

sie von hier ein abwechslungsreiches Programm über die Livestreams der Messe und

die Webseite http://zukunftschmeckt.de .





Programmhöhepunkte am 20. Januar 202111.15-11.45 Uhr | Cook & Talk: Im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung -Beiträge der LebensmittelherstellerLebensmittelverschwendung und -verluste sind eine Herausforderung für diegesamte Kette von Acker bis Teller. Welche Maßnahmen ergreifen die Unternehmender Ernährungsindustrie? Hauptgeschäftsführer Christoph Minhoff spricht unteranderem mit Vertretern von apetito , Leroma und dem Startup Rettergut . Zudemberichtet Dr. Lorenz Franken, Abteilungsleiter im Bundesministerium fürErnährung und Landwirtschaft (BMEL), welche Entwicklungen auf der Agenda stehen.Showkoch Sebastian Morgenstern gibt im Food Truck Tipps für die Verwertung vonLebensmittelresten.14.00-14.30 Uhr | Cook & Talk: Wie schmeckt die Zukunft? - AktuelleErnährungstrends und Transformation der LebensmittelproduktionDr. Margareta Büning-Fesel , Leiterin Bundeszentrum für Ernährung (BZfE), wirdin diesem Cook & Talk über aktuelle Ernährungstrends sprechen. Ergänzend dazuberichten Hans-Günter Trockels , Geschäftsführer von Kuchenmeister und im Beiratdes Zentrums für Nachhaltige Unternehmensführung (ZNU) an der UniversitätWitten-Herdecke sowie der Präsident des Lebensmittelverbands, PhilippHengstenberg , wie diese Trends den Transformationsprozess hin zu einernachhaltigeren Lebensmittelproduktion beeinflussen.15.30-16.00 Uhr | Cook & Talk: Wie kann klimafreundliche Ernährung gelingen?Nestlé hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden und seinenCO2-Ausstoß schon bis zum Ende des Jahrzehnts zu halbieren. Ein wichtigerBaustein zur Erreichung dieses Ziels sind klimafreundlichere Zutaten undProdukte. Vor allem pflanzenbasierte Produkte wie der vegane Thun-Visch vonGarden Gourmet rücken dabei in den Fokus. Gemeinsam mit Climate Partner undProVeg , die das Unternehmen bei diesem Prozess begleiten, sollen in diesem Cook& Talk zentrale Ansätze vorgestellt werden.17:00-17:30 Uhr | Kochen mit Sebastian Morgenstern: Pancakes mit Insektenmehl31 Prozent der Deutschen können sich vorstellen, Lebensmittel zu kaufen, dieInsekten als Zutat enthalten. Bei den bereits im Handel verfügbaren