DEUTSCHE BANK belässt BEIERSDORF AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Beiersdorf von 100 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Tom Sykes reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für 2020 und 2021. Er geht nun von einem schwächeren Jahresausklang 2020 als bisher sowie einer weniger dynamischen Margenerholung des Konsumgüterkonzerns aus./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2021 / 06:58 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.