Portofino plant geophysikalische Messung auf seinem Lithiumprojekt Yergo

Vancouver, B.C., Kanada, 19 Januar 2021. Portofino Resources (POR: TSX-V) (POTA: FSE) (“Portofino” oder das “Unternehmen”) gibt erfreut bekannt, dass ein geophysikalisches Team mit der Durchführung einer geophysikalischen Messung auf dem unternehmenseigenen Lithiumprojekt Yergo (das “Projekt” oder das “Konzessionsgebiet”) in der Provinz Catamarca in Argentinien beauftragt wurde. Die geophysikalischen Vermessungsarbeiten erfolgen im Anschluss an die vielversprechenden Lithium-(und Kalium)-Ergebnisse, die zuvor bei einem Probenahmeprogramm oberflächennaher Lithiumsole erhalten wurden (Pressemitteilung vom 27. Mai 2019). Das geophysikalische Programm wird bei der Definition des Ausmaßes der Solen unterhalb der Oberfläche des Konzessionsgebiets helfen, die wiederum für die Definition von Zielen für die für 2021 geplanten Explorationsbohrungen verwendet wird. Man geht davon aus, dass das geophysikalische Team Anfang Februar zum Standort kommen wird.