LS-X-Marktbericht Rücksetzer am ersten Wall Street Handelstag der Woche Anzeige Autor: LS-X Trader 73 | 0 19.01.2021, 19:32 | Der Rücksetzer am ersten Wall Street Handelstag der Woche kam im DAX etwas plötzlich und verhinderte das Anlaufen zur 14.000er-Marke. Was waren die Storys in den Einzelaktien? Der Rücksetzer am ersten Wall Street Handelstag der Woche kam im DAX etwas plötzlich und verhinderte das Anlaufen zur 14.000er-Marke. Was waren die Storys in den Einzelaktien? Die runde marke von 14.000 Punkten blieb uns heute verwehrt. Ein erneutes Minus stand zum Handelsende im Buch nach dem vorab starkem Wochenauftakt. Erfahren Sie mehr dazu im DAX-Marktbericht der LS-X. Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance! Das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) verzeichnete bei den Konjunkturerwartungen im Januar einen Wert von 61,8 Punkten. ZEW-Präsident Achim Wambach sagte dazu: "Die Ergebnisse der Januarumfrage des ZEW-Finanzmarkttests zeigen, dass vor allem die Exporterwartungen deutlich gestiegen sind.". Dennoch sanken die Kurse in Folge dieser Meldung und mit Blick auf die Wall Street Eröffnung. Es gab dabei eine Kurslücke, die erst einmal am ersten Handelstag der Wall Street abzuarbeiten war. Am Nachmittag wurde die Kurslücke zum Vortag dann entsprechend geschlossen und mit 13.804 Punkten das Tagestief markiert. In etwa auf Vortagesschluss beendete der DAX seinen Handelstag mit folgenden Parametern: Eröffnung 13.935,93PKT Tageshoch 13.940,05PKT Tagestief 13.804,46PKT Vortageskurs 13.848,35PKT Daraus ergab sich dieses Intraday-Chartbild: Nach XETRA-Handelsschluss gab es eine leichte Stabilisierung an der Wall Street. Damit konnte auch im DAX das Niveau um 13.800 verteidigt werden. Es ist insbesondere im mittelfristigen Chartbild wichtig. Welche Aktien standen im DAX heute im Mittelpunkt? Aktien-Bewegungen im DAX Aus den USA gibt es weitere Firmenbilanzen auszuwerten. Der anhaltend stabile Kapitalmarkt war für Goldman Sachs ein guter Nährboden. Das Unternehmen meldeten einen Gewinnanstieg um 13 Prozent auf 8,9 Milliarden Dollar im vierten Quartal. Unter dem Strich wurden sogar 153 Prozent mehr verdient. Damit hob sich das Unternehmen von der Konkurrenz ab und verzeichnete einen Gewinn in der Aktie von mehr als einem Prozent. Unsere größte deutsche Bank, die Deutsche Bank, war parallel der Tagesverlierer im DAX. Hier wirkten die Quartalszahlen der US-Konkurrenz eher einschüchternd. Weiterhin verloren heute die Aktien von Infineon. Am Morgen sprachen wir über die Hochstufung von Goldman Sachs, welche am Montag für deutliche Aufschläge sorgten. Am Markt sprach man daher heute nur von Gewinnmitnahmen. Tagesgewinner war indessen der Verlierer von gestern - die Fresenius Medical Care. Meldungen dazu gab es jedoch nicht. Das gesamte Ranking der DAX-Aktien sehen Sie in folgender Liste: Wie wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus? Mittelfristiges DAX-Chartbild Die heutige DAX-Bewegung endete nur leicht über dem Februarhoch 2020 und bringt diese Marke damit weiterhin für Charttechniker ins Spiel. Es zeigt sich zudem ein leichter Aufwärtstrend, der in Richtung 14.000 tendiert, wie das mittelfristige Chartbild hier darstellt: Nachbörslich hat sich der DAX nicht von dieser Linie wegbewegt. Der Dow Jones notiert an der runden 31.000 und es bleibt daher einen Tag vor der Vereidigung des neuen US-Präsidenten ein brisanter Handel. Folgen Sie uns für erste Infos zum neuen Handelstag auf unserem youtube-Kanal der LS-Exchange. Einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH. 