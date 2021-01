Lassen Sie noch heute Ihrer Kreativität freien Lauf mit FlipaClip auf AppGallery

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die gefeierte Animations-App von Visual

Blasters ist jetzt auf AppGallery verfügbar. Mit über 30 Millionen Nutzern ist

FlipaClip die führende Animations-App, mit der Huawei-Nutzer ihre wildesten

Kreationen zum Leben erwecken können.



FlipaClip bietet eine breite Palette an leistungsstarken und dennoch intuitiven

Zeichen- und Animationswerkzeugen, mit denen Benutzer auch mit wenigen

Vorkenntnissen mühelos hochwertige animierte Videos erstellen können. Von

unentbehrlichen Werkzeugen wie Pinsel- und Füllfunktion bis hin zu

fortgeschrittenen Funktionen wie Zwiebelschale und Frame-Viewer -

AppGallery-Nutzer können die vielen Funktion von FlipaClip entdecken, mit denen

Animation Spaß macht und leicht zu erlernen ist.





Die Entwickler von Visual Blasters haben es sich zur Aufgabe gemacht, Anwendernzu helfen, ihre Animationen auf das nächste Level zu bringen. Deshalb enthältdie App Funktionen wie Audiobearbeitung, Ebenenanimation undZeitleisten-Steuerung. FlipaClip bietet eine aktive Gemeinschaft von Kreativen,die ihre Werke auf verschiedenen sozialen Plattformen zeigen. Benutzer könnenden Gruppen beitreten und sich von ihnen inspirieren lassen. Das Visual BlastersTeam veranstaltet auch häufig Wettbewerbe mit attraktiven Preisen, um dieKreativität der Community hervorzuheben."Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Huawei. Wir wollen eine der stärkstenAnimations- und Design-Apps für die Nutzer der AppGallery einführen", sagteJonathan Meson, CEO und Mitgründer von Visual Blasters. "AppGallery bot enormeUnterstützung während des Entwicklungsprozesses. Wir sind beeindruckt vomEngagement des Teams, das sich in jeder Hinsicht bemüht hat, uns zum Erfolg zuverhelfen, von der Integration bis zum QS-Prozess."HMS Core-Funktionen verbessern das FlipaClip-AnimationserlebnisUm FlipaClip dabei zu unterstützen, das beste Animationserlebnis fürAppGallery-Benutzer zu liefern, arbeiteten die Tablet- und Cloud-Teams vonHuawei eng mit den Entwicklern von Visual Blasters zusammen, um die App für dasFlaggschiff-Tablet von Huawei, das HUAWEI MatePad Pro, zu optimieren. Die Appfunktioniert nicht nur nahtlos auf dem Tablet, sondern unterstützt auch denHuawei Stylus, den HUAWEI M-Pen. Die App ist in mehrere Core-Funktionen derHuawei Mobile Services (HMS) integriert, wie z. B. Analysen, In-App-Käufe,A/B-Tests und Fernkonfiguration. Mit fernkonfigurierbaren Änderungen istFlipaClip in der Lage, serverseitige Updates herauszugeben, die es VisualBlasters ermöglichen, das App-Erlebnis kontinuierlich zu verbessern, ohne dassBenutzer ein Update der App vornehmen müssen.Informationen zu AppGallery - Weltweit unter den Top 3 App-MarketplacesAppGallery ist in über 170 Ländern und Regionen vertreten und hat es sich zurAufgabe gemacht, die vielfältigen und dennoch spezifischen Bedürfnisse seiner500 Millionen aktiven Nutzer zu erfüllen. Der App-Marktplatz sucht aktiv nachPartnerschaften mit globalen und lokalen Entwicklern, um sie zur Teilnahme ander Plattform einzuladen. AppGallery ist eine offene, innovativeApp-Distributionsplattform, die allen zugänglich ist.AppGallery kennt die Bedeutung und die Beiträge der Entwickler an und Huaweimöchte ihren Erfolg fördern. AppGallery bietet umfassende operativeUnterstützung für Entwickler auf der ganzen Welt sowie mehrere Initiativen, umes Entwicklern zu ermöglichen, bei der Entwicklung von Apps noch innovativer zuwerden.FlipaClip (https://appgallery.huawei.com/#/app/C102999751) kann ab sofort vonAppGallery unter https://appgallery.huawei.com/#/app/C102999751 heruntergeladenwerden .Für weitere Informationen besuchen Sie bitte das Huawei Developer Forum unterhttps://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/forum/devhub .Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1422613/FlipaClip.jpgPressekontakt:Reina Liliyun60@huawei.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/147476/4816458OTS: AppGallery