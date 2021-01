Deutsche Industrie hofft auf Neustart in Beziehungen mit den USA

BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie hofft zum Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden auf einen Neustart in den Beziehungen zwischen Europa und den USA - sieht aber auch die Europäische Union am Zug. "Joe Bidens Präsidentschaft öffnet Europas Wirtschaft zuletzt verschlossene Türen, aber die EU muss selbst durch die Schwelle treten und proaktiv auf die neue Administration zugehen", erklärte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Siegfried Russwurm.

"Es ist gut, die USA künftig wieder an unserer Seite zu wissen und im Verständnis als Freunde, die gemeinsame Werte teilen, zusammenzuarbeiten", so Russwurm. Die USA sind wichtigster Absatzmarkt für deutsche Warenexporte. Biden soll am Mittwoch in Washington seinen Amtseid ablegen und Donald Trump im Weißen Haus ablösen.