Atriva Therapeutics gibt Änderungen im Beirat bekannt

- Deutscher Biotech-Unternehmer Dr. Ulrich Dauer als neuer Vorsitzender benannt

- Michael Grissinger ersetzt Emilie Hofstetter und bringt seine Expertise im Abschluss von Pharma-Deals und des US-Markts ein

- Atriva Therapeutics erforscht seinen Spitzenkandidaten ATR-002 in einer Phase II-Studie gegen COVID-19

Tübingen und Frankfurt am Main, 20. Januar 2021 - Das biopharmazeutische Unternehmen Atriva Therapeutics GmbH, ein Vorreiter bei der Entwicklung von gegen Wirtszellen gerichteten antiviralen Therapien, gab heute Änderungen im Beirat bekannt. Das Unternehmen hat Dr. Ulrich Dauer zum neuen Beiratsvorsitzenden bestellt. Er tritt die Nachfolge von Mitgründer Prof. Dr. Stephan Ludwig an, der Atriva Therapeutics weiterhin im Scientific Board unterstützen wird. Mit Wirkung zum Jahresende 2020 ist Emilie Hofstetter aus dem Beirat ausgeschieden. Ihre Position übernimmt ab 1. Januar 2021 Michael Grissinger.

"Wir möchten uns herzlich bei Prof. Stephan Ludwig und Emilie Hofstetter für ihr Engagement bedanken, das sie seit der Gründung des Unternehmens eingebracht haben, sowie für ihre Mitwirkung am wissenschaftlichen und unternehmerischen Fortschritt des Unternehmens. Prof. Ludwig wird als Mitglied des Beirats weiterhin seine wissenschaftliche Perspektive und seine virologische Expertise einbringen, die für unsere zukünftige Entwicklung sehr wertvoll sind," sagte Dr. Rainer Lichtenberger, CEO von Atriva Therapeutics. "Mit Dr. Ulrich Dauer und Michael Grissinger konnten wir zwei renommierte Branchenspezialisten für unseren Beirat gewinnen. Beide verfügen über mehrere Jahrzehnte Erfahrung in der Biotech- und Pharmaindustrie. Ihre ausgewiesene Expertise in der erfolgreichen Führung von Biotech- und Pharmaunternehmen, der Leitung von Transaktionen und dem Aufbau von starken Kooperationen wird von unschätzbarem Wert sein, wenn Atriva in Spätphasen der klinischen Entwicklung voranschreitet und seine klinische Pipeline diversifiziert."