Kann die Merck-Aktie in den nächsten Wochen wieder das Allzeithoch vom 19.1.21 erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Die Aktie des in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials agierenden international aufgestellten Konzerns Merck (ISIN: DE0006599905) befindet sich seit Ende Juni 2020, als die Aktie zeitweise unterhalb von 100 Euro notierte, in einer soliden Aufwärtsbewegung, die ihren vorläufigen Höhepunkt am 19.1.2021 beim Allzeithoch bei 149,95 Euro fand. Auf den Abbruch einer klinischen Studie zur Erstlinientherapie von Patienten mit nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinom reagierte der Aktienkurs mit einem empfindlichen Kursrückgang.

Wer der Merck-Aktie, die auch nach der abgebrochenen Studie von der Credit Suisse mit einem Kursziel von 165 Euro zum Kauf empfohlen wird, in Kürze zumindest wieder einen Anstieg auf das alte Hoch bei 149,95 Euro zutraut, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.