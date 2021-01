Columbia Threadneedle ernennt EMEA-Vertriebsleiterin

Sie wird direkt dem CEO für die Region Europa, Naher Osten und Afrika, Nick Ring, unterstellt sein und damit sowohl dem regionalen Führungsteam als auch den Hauptleitungsgremien des Unternehmens beitreten. Frau Collet Jackson kommt von der Firma BlackRock, wo sie als Managing Director und stellvertretende Geschäftsführerin (Deputy COO) für den Vertrieb in Europa, dem Nahen Osten und Afrika zuständig war.

Nick Ring, CEO für die Region Europa, Naher Osten und Afrika bei Columbia Threadneedle Investments, kommentiert: „Wir freuen uns, dass Michaela zu Columbia Threadneedle wechselt, um unsere Vertriebsteams für Großbritannien, Europa und den Nahen Osten zu leiten und unsere Vertriebskapazitäten spartenübergreifend weiterzuentwickeln. Michaela ist eine zielstrebige Führungspersönlichkeit, die äußerst wertvolle Erfahrung aus verschiedenen Funktionen im Bereich der Vertriebsstrategie und -praxis, des Vertriebsmanagements und der Kundenbetreuung einbringt. Sie kann auf hervorragende Wachstumserfolge zurückblicken, die sie durch eine äußerst effektive Kombination aus strategischer Ausrichtung, Personalführungskompetenz und einer kundenorientierten Organisationsstruktur erzielt hat. Michaelas Eintritt bei Columbia Threadneedle fällt in eine spannende Zeit. Denn wir verzeichnen kontinuierlich hohe Anlageerfolge, bieten ein breites Spektrum an Strategien, die alle bedeutenden Anlageklassen abdecken, und haben Erfahrung in der Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für unsere Kunden. Unter Michaelas Leitung sind wir gut aufgestellt, um unsere Kundenbeziehungen zu vertiefen, mehr Kunden zu bedienen und unsere Präsenz in Europa, im Nahen Osten und in Afrika auszubauen.“

Frau Collet Jackson ist seit mehr als 18 Jahren in der europäischen Vermögensverwaltungsbranche tätig. Sie trat 2005 in die Firma Barclays Global Investors (BGI) ein und arbeitete seit 2009 bei BlackRock 2 (zeitgleich mit der Übernahme von BGI), wo ihr beruflicher Aufstieg über eine Reihe von Vertriebsfunktionen führte. Dazu gehörten die iShares Leitung der Geschäftsentwicklung für internationale und private Banken in Großbritannien und der Schweiz, die Verkaufsdirektion des institutionellen Geschäfts in Skandinavien, die Leitung des skandinavischen Privatkundengeschäfts sowie die Leitung des Bereichs Partnerships & Solutions für das Privatkundengeschäft in Europa, dem Nahen Osten und Afrika gehörten. Im April 2020 wurde sie Managing Director und stellvertretende Geschäftsführerin (Deputy COO) des Vertriebs für Europa, den Nahen Osten und Afrika mit Mitverantwortung für die Strategie, das Vertriebsmanagement, die Ausbildung und Talentförderung, den Bereich Partnerships & Solutions sowie Kernaufgaben der Geschäftsführung.