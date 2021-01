Gestern hatte NEL Asa (ISIN: NO0010081235 ) seinen Capital Markets Day: CEO Jon André Løkke vertraut auf die technologische Innovationskraft Nel’s. In 2025 soll grüner Wasserstoff für 1,5 USD je Kilo produziert werden können. Damit wäre der Siegeszug der Brennstoffzellentechnologie nicht aufzuhalten.

Und Nel geht davon aus durch seine neue “Serienfertigung” von Elektrolyseuren in Heroya dazu seinen Anteil beizutragen. Neben den kontinuierlich sinkenden Preisen für Wind- oder Solarenergie wird so das wichtigste Ziel erreicht: H2 wird seinen Platz in einer nachhaltigen Wirtschafteinnehmen. Als Speicher nachhaltig gewonnenen Stroms”Energie. Wobei die Selbsteinschätzung Nel’s als “Technologieführer” wohl nicht unbestritten sein wird, aber zumindest wäre Nel mit den genannten Produktionskosten “ganz weit vorne”. Sind die Ankündigungen und die klare Fokussierung auf den mittelfristigen Durchbruch der Wasserstoffwirtschaft ausreichend, um kurzfristig Nel’s Aktienkurs zu stützen und “anzuschieben”?

Dass wird der Markt zeigen. Jedenfalls sollte der Umsatz Nel’s im Falle der Erreichung der genannten Effektivitätssteigerung und damit einhergehenden Herstellungskostenreduktion durch automatisierte Fertigung der Anlagen ganz neue Dimensionen erreichen, Und damit auch die Bewertungsrelationen wieder “auf ein normales Level” eines Wachstumswertes zurückführen können. Und die geplanten “mehr als 2 GW” jährliche Produktionskapazität für Elektrolyseanlagen brächten einen riesigen Umsatzzuwachs. Selbst wenn die heutigen Preise für Elektrolyse-Anlagen mit beispielsweise zuletzt gut 13 Mio EUR für eine 20 MW Elektrolyseanlage in Spanien stark fallen sollten, wären das immer noch Umsätze von mehreren hundert Mio EUR allein für Elektrolyseanlagen.

Steigendes Orderbuch gibt den Weg vor

Der CFO Kjell Christian Bjørnsen betonte die finanzielle Stärke Nel’s die hochfliegenden Pläne Nels auch finanzieren zu können. Insbesondere 2020 konnte man allein 2,3 Mrd NOK “für die Kasse” akquirieren. Die in immer höhere Regionen vorstossenden Bestellleingänge je Quartal zeigen einen klaren Wachstumspfad.

Zur technologischen Führerschaft, zur “Patent-produzierenden Entwicklungsabteilung” nahm der CTO Anders Søreng Stellung – ausführlich und nachvollziehbar.

Auch auf dem Capital markets Day vertreten: IWATANI – wichtiger Kunde für die Anlagen Nels in den USA und Asien – unter Federführung Toyotas ein wichtiger Infrastruktur-Schaffer für Wasserstoff. Und ein Unternehmen, das von Nel’s Technologie überzeugt ist. Und Joseph S. Cappello, CEO Iwatani Corporation of America, betonte die große Zukunft Wasserstoffs, IWATANIS Investitionsprojekte und Nels Involvierung.