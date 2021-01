Mountain View (dts Nachrichtenagentur) - John Krafcik, Chef der Google-Ausgründung Waymo, hat Zweifel an der technischen Kompetenz von Tesla. Der Elektrohersteller sei "überhaupt kein Konkurrent" für Waymo, sagte Krafcik dem "Manager Magazin".



Nur Waymo stelle ein komplett autonomes Fahrsystem her, Tesla dagegen nur ein Fahrassistenzsystem. "Tesla warnt seine Fahrer, jederzeit darauf zu achten, ihre Hände am Lenkrad zu halten, und erinnert die menschlichen Fahrer daran, dass sie ihr Auto jederzeit kontrollieren müssen. Auf unseren Lenkrädern steht: Anfassen verboten." Tesla verkaufe seine Autos zwar bereits mit dem Versprechen auf ein "volles Potenzial für autonomes Fahren", doch Krafcik hält es für unmöglich, dass Teslas Fahrzeuge diese Stufe auch erreichen werden.









Waymos Autos seien inklusive der Computer und Sensoren "nicht teurer als eine moderat ausgestattete S-Klasse". Bei Hardwarekosten von 30 Cent pro Meile ergebe sich für Waymos Geschäft Potenzial für "eine bemerkenswerte Marge". Und weiter: "Ich bin mir sicher, dass das ein sehr profitables Geschäft wird."



"Es ist eine falsche Vorstellung, dass Sie ein Fahrassistenzsystem einfach so lange weiterentwickeln können, bis Sie eines Tages auf geradezu magische Art und Weise zu einem vollständig autonomen Fahrsystem springen können." So seien Waymos Sensoren "um Größenordnungen besser". Waymo betreibt in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona seit Oktober 2020 den weltweit ersten kommerziellen Robfahrdienst. Krafcik sagte dem "Manager Magazin", die Kosten für autonomes Fahren würden überschätzt.