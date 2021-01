SKODA AUTO fertigte 2020 trotz COVID-19-Pandemie mehr als 750.000 Fahrzeuge in seinen tschechischen Werken (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - - 39-tägiger Shutdown und Maßnahmen zum Gesundheitsschutz

der Beschäftigten spiegeln sich in der Anzahl gefertigter Fahrzeuge wider



- Tschechischer Automobilhersteller setzt bei Modernisierung von

Produktionsabläufen auf Industrie 4.0-Technologien





Seite 2 ► Seite 1 von 3

- Zukunftsprogramm ,NEXT LEVEL SKODA' setzt Schwerpunkte für die künftigeEntwicklung des UnternehmensDie Auswirkungen der COVID-19-Pandemie spiegeln sich auch in denProduktionszahlen von SKODA AUTO in den tschechischen Werken wider. Trotz des39-tägigen Produktionsstopps rollten an den Standorten Mladá Boleslav undKvasiny insgesamt mehr als 750.000 Fahrzeuge vom Band. Spitzenreiter war mit187.000 gefertigten Einheiten der SKODA OCTAVIA. Ende November lief in MladáBoleslav auf der hoch innovativen Montagelinie, auf der SKODA AUTO vor allem denOCTAVIA produziert, die Serienfertigung des rein batterieelektrischen SKODAENYAQ iV an. Zusätzlich produzierte der Automobilhersteller auch Motoren, Achsenund Karosserien sowie Getriebe und Hochvolt-Traktionsbatterien. Weiterhin setztedas Unternehmen im vergangenen Jahr zahlreiche Innovationsprojekte zurModernisierung seiner Produktionsabläufe um.Dr. Michael Oeljeklaus, SKODA AUTO Vorstand für Produktion und Logistik,erläutert: "Aufgrund der COVID-19-Pandemie und der notwendigen 39-tägigenWerksschließung zum bestmöglichen Gesundheitsschutz unserer Mitarbeiter habenwir im vergangenen Jahr unter enorm herausfordernden Rahmenbedingungenproduziert. Trotzdem ist es uns gelungen, an unseren tschechischenProduktionsstandorten 753.013 Fahrzeuge zu fertigen - das ist das Ergebnis einerherausragenden Teamleistung. In unserem Stammwerk Mladá Boleslav ist zudem dieProduktion des SKODA ENYAQ iV planmäßig angelaufen. Auf dieser Montageliniefertigen wir Fahrzeuge auf Basis des Modularen Elektrifizierungsbaukastens (MEB)und des Modularen Querbaukastens (MQB) parallel. Dieses Konzept ist im gesamtenVolkwagen Konzern einzigartig."Im Werk Mladá Boleslav fertigte SKODA AUTO insgesamt 480.000 Fahrzeuge derBaureihen FABIA, SCALA, OCTAVIA, OCTAVIA iV*, KAMIQ, KAROQ und ENYAQ iV. Mit187.000 Einheiten blieb der OCTAVIA am Stammsitz des Unternehmens dasmeistgebaute Modell. Zudem fertigte der Automobilhersteller hier im vergangenenJahr 411.000 Motoren, 383.000 Schaltgetriebe der Typen MQ 200 und MQ 100, 76.000Hochvolt-Traktionsbatterien und 1.511.000 Achsen. In die Fertigung des neuenENYAQ iV (http://www.skoda-media.de/press/detail/3496) , die Ende Novemberanlief, investierte das Unternehmen 32 Millionen Euro. Auf der Montageliniewerden pro Tag voll flexibel zwischen 250 und 350 Einheiten des rein