Christina Lake Cannabis kündigt Erweiterung und Verteilung der Pflanzensorten 2021 für die kommende Wachstumssaison an

Obwohl in der Cannabisbranche höhere experimentelle Wachstumsraten üblich sind, verfolgt das Unternehmen einen konservativen Ansatz bei seiner Allokation für dieses Jahr, indem es stark Sorten bevorzugt, in die CLC aufgrund der früheren Ergebnisse das größte Vertrauen hat. Das Unternehmen beabsichtigt, sich weiterhin auf die Extraktion zu konzentrieren, um winterisierte Öle und Destillate zu produzieren, die derzeit in medizinischen Anwendungen sowie in Konsumgütern im Rahmen von „Cannabis 2.0“ sehr gefragt sind.

In seiner Pressemitteilung vom 18. Dezember 2020 gab CLC Details über seine genetische Datenbank bekannt, die aus mehr als 600.000 Samen und über 100 verschiedenen proprietären Cannabissorten besteht. Über einen Zeitraum von etwa drei Jahren experimentierte das Unternehmen mit der Kombination von Erbanlagen, um die Eigenschaften der Biomasse einer bestimmten Pflanze zu optimieren, wenn sie unter Sonnenlicht angebaut wird. Diese proprietären Formulierungen wurden mit dem Ziel entwickelt, spezifische Elemente einer bestimmten Cannabispflanze (oder ihrer jeweiligen Extrakte) wie Tetrahydrocannabinol („THC“)-Gehalt und Terpenprofil zu maximieren.

Während der Versuchsphase des Freilandanbaus verfolgen die Meisteranbauer des Unternehmens akribisch das Wachstum und die Leistung jeder proprietären Sorte, wobei sie alle Schwerpunktbereiche wie Mehltau oder Anfälligkeit für Schädlinge sowie Blühmuster und die Reaktion der Pflanze auf bestimmte Nährstoffe festgehalten haben. Obwohl das primäre Ziel des Unternehmens darin besteht, Cannabis mit hohem THC-Gehalt für die Extraktion zu kultivieren, wurden bestimmte Sorten mit geringeren THC-Konzentrationen aufgrund ihres höchst wünschenswerten Terpenprofils ausgewählt, die strategisch in bestimmten Produkten für Endverbraucher eingesetzt werden können.