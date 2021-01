Im Abgasskandal von Fiat-Chrysler findet am 25. Januar 2021 die erste mündliche Verhandlung in Deutschland statt / Kanzlei Dr. Stoll & Sauer reicht bisher 300 Klagen ein / 2000 Beratungen

Lahr (ots) - Die juristische Aufklärung des Diesel-Abgasskandals von Fiat

Chrysler Automobiles (FCA) und Iveco kommt in die Gänge. Mittlerweile hat die

Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH über 2000 Mandanten

beraten und bereits 300 Klagen gegen die Autohersteller an deutschen Gerichten

eingereicht. Am Montag, 25. Januar 2021, findet am Landgericht Freiburg die

erste mündliche Verhandlung statt.



Im Mittelpunkt der Klage gegen FCA steht das Wohnmobil von Dethleffs "Esprit

T7150 EB" mit einem Fiat Ducato als Basisfahrzeug. Ein Gutachten zum Fahrzeug

beweist für Dr. Stoll & Sauer die Verwicklung des Reisemobiles in den

Abgasskandal von FCA. Das Fahrzeug übersteigt den Stickoxid-Grenzwert im

Straßenverkehr um das 9,9-fache. Alles andere als eine Verurteilung des

Autobauers wäre daher eine Überraschung. Dr. Stoll & Sauer rät betroffenen

Verbrauchern zu einer anwaltlichen Beratung und empfiehlt dafür den kostenlosen

Online-Check (https://www.dieselskandal-anwalt.de/klageweg-pruefen) . Die

Kanzlei gehört zu den führenden im Diesel-Abgasskandal.









Gerade die Camper-Szene ist vom Diesel-Abgasskandal von FCA und Iveco überrascht

worden. Jahrelang sparten die Fans der Freizeitfahrzeuge auf ihr WoMo oder

wollten, finanziert mit Hilfe ihrer

freiem Reisen genießen. In der Corona-Krise boomt die Branche. Alleine 2020 sind

nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) über 104.000 Freizeitfahrzeuge neu

zugelassen worden. Dann der Hammer am 22. Juli 2020: Die Staatsanwaltschaft

Frankfurt durchsuchte Büros von FCA und Iveco. Es geht um Betrug im großen Stil.

Beide Firmen beliefern auch die Reise- und Wohnmobil-Branche mit Fahrgestellen

und Motoren. Und diese Motoren stehen unter Verdacht, dass sie die

Abgasreinigung manipulieren. Die Beweise sind erdrückend. Zumal der Skandal

bereits 2015 in den USA ruchbar wurde. Auch das KBA ist involviert. Gemeinsam

mit den CSU-Politikern Andreas Scheuer und Alexander Dobrindt sowie dem

Bundesverkehrsministerium sorgte die Behörde 2016 dafür, dass die offensichtlich

manipulierten Motoren auch für Reise- und Wohnmobile eine Typgenehmigung

erhielten.



Viele Verbraucher fragen sich, ob sie betroffen sind und was sie unternehmen

können. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer bietet in zwei stetig wachsenden

Facebook-Gruppen und auf einer eigenen Website

(https://www.dieselskandal-anwalt.de/abgasmanipulation-fiat-diesel) Antworten

und Hilfe an. In den Facebook-Gruppen " Abgasskandal Wohnmobile mit Fiat Ducato Seite 2 ► Seite 1 von 6



