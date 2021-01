AllianceBernstein-Strategen: "Achten Sie auch in der Markterholung auf Volatilität"

Während des Crashs Anfang 2020 war die Volatilität in aller Munde, doch mittlerweile verblasst die Erinnerung bei vielen Anlegern. Tatsächlich hielt die Volatilität aber im gesamten Jahr 2020 an, selbst als sich die Aktien erholten. Die tägliche Volatilität des MSCI ACWI Index lag bei 28 % – fast dreimal so hoch wie im Jahr 2019. Der Index stieg oder fiel im Jahr 2020 an 90 Tagen um mindestens 1 % – mehr als dreimal so häufig wie im Jahr 2019.