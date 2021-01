Entheon Biomedical wird in den ersten nordamerikanischen Psychdelika-ETF aufgenommen

Vancouver, BC – 22. Januar 2021 – Entheon Biomedical Corp. (CSE:ENBI; FWB:1XU1; OTC: ENTBF) („Entheon“ oder das „Unternehmen“), ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von psychedelischen Therapeutika zur Behandlung von Suchterkrankungen konzentriert, freut sich, seine Aufnahme in den North American Psychedelic ETF von Horizon, den ersten Exchange Traded Fund (ETF) mit Psychedelika-Schwerpunkt seiner Art, bekannt zu geben. Der neue ETF wird voraussichtlich ab dem 26. Januar 2021 unter dem Kürzel „PYSK“ an der NEO Exchange gehandelt.

Der Psychedelics ETF investiert in nordamerikanische, börsennotierte Unternehmen mit dem Schwerpunkt psychedelische Medizin und bietet so eine diversifizierte Beteiligung an der Psychedelika-Branche. Der ETF soll Entwicklungen in der Branche zeitnah widerspiegeln. Der North American Psychedelics Stock Index ist der zugrunde liegende Index des Psychedelics ETF und erfasst die Wertentwicklung der darin eingeschlossenen Unternehmen.

„Wir sind begeistert über die Aufnahme von Entheon in den Psychedelics ETF von Horizon und freuen uns darauf, seine Entwicklung durch unsere Beteiligung zu unterstützen. Die Schaffung dieses ETF und des Indexes signalisiert die wachsende Akzeptanz von Psychedelika als Behandlungstherapie und als Investition und das damit verbundene steigende Interesse, und wir sind stolz, ein Teil dieser wachsenden Gemeinschaft zu sein“, so Chief Executive Officer Timothy Ko. „Unsere Aufnahme in diesen ETF bietet uns auch einen praktischen Nutzen, und zwar das Potenzial für eine erhöhte Liquidität und eine erhöhte Bekanntheit.“

Über Entheon Biomedical Corp.

Entheon ist ein auf Forschung und Entwicklung spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung einer Reihe von sicheren und wirksamen psychedelischen Therapeutika auf Basis von N,N-Dimethyltryptamin („DMT-Produkte“) zur Behandlung von Suchterkrankungen und Substanzgebrauchsstörungen beschäftigt. Sofern alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Zulassungen erteilt werden, hat Entheon die Absicht, Einnahmen über den Verkauf seiner DMT-Produkte an Ärzte, Kliniken und zugelassene Psychiater in den Vereinigten Staaten, bestimmten Ländern der Europäischen Union sowie in ganz Kanada zu erzielen.