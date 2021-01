BELFAST (dpa-AFX) - Für Gartenbaubetriebe in Nordirland ist es seit dem Brexit schwieriger und teurer, frische Pflanzen aus Großbritannien zu beziehen. Das größte Problem seien die vorgeschriebenen Gesundheitszeugnisse für die Pflanzen, teilte die Organisation Horticultural Forum for Northern Ireland der Deutschen Presse-Agentur mit. Derzeit übernimmt zwar die britische Regierung die Kosten für die Erstellung der Zertifikate. Aber spätestens, wenn diese Regelung ausläuft, müssten die Betriebe die Gebühren zahlen und hätten höhere Kosten, betonte das Forum.

Die Vorschriften seien streng. An Pflanzen dürfe keine Erde anhaften. Topfpflanzen müssten in Torf, Kokos oder einem anderen wärmebehandelten Material wachsen. "Die meisten britischen Topfpflanzen werden aber in torfreduzierter oder torffreier Umgebung gezüchtet, und die britischen Züchter haben möglicherweise Schwierigkeiten, nachträglich nachzuweisen, dass die Materialien angemessen wärmebehandelt werden", betonte die Organisation. "Zudem muss der Topf auf einer Oberfläche ohne Bodenkontakt wachsen."