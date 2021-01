Mitte letzten Jahres markierte SAP noch bei 143,20 Euro frische Rekordstände, kam im Zuge eines Doppelhochs und Bruchs der Horizontalunterstützung um 130,00 Euro jedoch massiv unter Druck und setzte auf knapp 90,00 Euro zurück. Seit Ende Oktober läuft aber wieder eine deutliche Erholungsbewegung, diese reichte bis vor wenigen Wochen in den Widerstandsbereich von grob 105,00 Euro aufwärts. Aber erst in dieser Woche konnte der Wert wieder dynamisch über den 50-Tage-Durchschnitt zulegen und bekräftigt damit seinen Aufwärtstrend. Zeitgleich begibt sich das Papier in die zwischen 105,00 und 124,08 gerissene Kurslücke und könnte diese bei weiterem Kaufinteresse auch endgültig schließen. Ein Long-Investment erscheint an dieser Stelle sehr vielversprechend.

Mittelfristige Long-Chance

Gelingt es per Tagesschlusskurs mindestens über die Dezemberhochs von 108,50 Euro zuzulegen, werden weitere Gewinne zunächst in den Bereich von 111,68, darüber an 118,12 Euro für die nächsten Tage und Wochen sehr wahrscheinlich. Um hiervon bestmöglich profitieren zu können, kann beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KE117W gesetzt werden. Sollte jedoch das wertvollste Unternehmen aus dem DAX unerwartet unter 105,00 Euro zurückfallen, käme ein Test der Horizontalunterstützung um 103,50 Euro nicht überraschend. Aber erst darunter dürfte es zu einem Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrends und Abschlägen auf rund 100,00 Euro und darunter auf 97,35 Euro kommen.