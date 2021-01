Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Kräftige Kursgewinne nach schwachem Wochenauftakt Trotz aller Pandemiesorgen haben sich die Dax-Anleger am Dienstag von dem schwachen Wochenbeginn nicht länger beeindrucken lassen. Der deutsche Leitindex fand schnell zurück in die Spur und gewann am Nachmittag 1,98 Prozent auf 13 913,55 Punkte. …