Die Corona-Krise hat sich auf die Automobilmärkte weltweit massiv ausgewirkt. Innahezu allen Ländern der Welt gingen die Verkäufe teils drastisch zurück. Beider digitalen Jahrespressekonferenz des Verbandes der Automobilindustrie (VDA)betonte Präsidentin Hildegard Müller, dass die gesamte Automobilindustrie dieCorona-Entwicklung weiter mit großer Sorge sieht. In der Pressekonferenz stelltedie VDA-Präsidentin "Die Agenda der Automobilindustrie 2021" vor.Im Interview äußert sich Hildegard Müller zur Position des Industrie-StandortsDeutschland, zu den Klimazielen, den Herausforderungen in Coronazeiten und gibteinen Ausblick auf das Jahr 2021.1. Frau Müller, das Jahr 2021 wird für den Klimaschutz ein wichtiges Jahr: Essind Bundestagswahlen und der Klimaschutz wird ein dominierendes Thema sein. Wasplant die Automobilindustrie dazu?Sie sprechen ein wichtiges Thema an. Wir haben in Deutschland in diesem Jahrviele Landtags- und Bundestagswahlen und ich bin sicher, dass das ThemaMobilität im breiten Sinne diese Wahlen dominieren wird. Ich will aber auchdarauf hinweisen, dass wir auch in Europa wichtige Entscheidungen anstehen habenwegen European Green Deal, der jetzt ausgeformt werden muss. Deshalb ist eswichtig, dass Deutschland sich nicht zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Wasist uns wichtig? Zuallererst, und ich glaube, dass eint uns mit vielenMittelständlern, mit der Industrie insgesamt, gute Standortbedingungen. DieSteuerlast, die hohen Energiekosten und viele andere Punkte mehr, die dort zunennen sind, die wir verbessern müssen. Und natürlich ganz konkret für dieAutoindustrie: Da wünschen wir uns eine, dem Klimaschutz verpflichtete - daswill ich ausdrücklich betonen -, aber auch moderne Industriepolitik, dieDeutschland, die Europa wettbewerbsfähig hält und nicht dafür sorgt, dassArbeitsplätze abwandern. (0:49)2. Wie sehen Sie die aktuelle Position des Industrie-Standorts Deutschland?Ja, es sind zwei Effekte. Zum einen rutschen wir in den Bedingungen ab. Ich habeeben schon ein paar Gründe genannt. Ich könnte mit dem Bildungssystemfortsetzen, mit der fehlenden Digitalisierung. Viele sagen immer, die Branchen,die Wirtschaft in Deutschland ist nicht ausreichend digitalisiert. Ich glaube,die Verwaltung ist um Längen hinter uns her. All das sind Standortbedingungen,Breitbandstrukturen und vieles andere mehr. Das ist der eine Punkt. Die machenuns schrittweise im internationalen Wettbewerb zu schaffen. Und das zweite ist