Havn Life Sciences erwirbt strategische Produktions- und Verpackungsanlage für seine Einzelhandelsabteilung





Die Akquisition soll die Produktionskapazitäten des Unternehmens im Einzelhandel vertikal integrieren, um das Wachstum seines Geschäftsbereichs zu unterstützen und den Verbrauchern einzigartige Produkte liefern zu können.



In seiner jüngsten Pressenachricht hat Havn Life Sciences Inc. (ISIN: CA4196211078; WKN: A2QCQ0) mitgeteilt, dass es eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb zu festgelegten Bedingungen und Konditionen des gesamten ausstehenden Aktienkapitals von GCO Packaging and Manufacturing Ltd. gibt. GCO betreibt eine große Produktions-, Verpackungs- und Vertriebsanlage in British Columbia und wird nun im Austausch gegen 6.000.000 Stammaktien von Havn Life das Wachstum der Einzelhandelsabteilung ausbauen. Die Anlage von GCO soll zur internen Unterstützung von Formulierungs- und Herstellungsprozessen genutzt werden, um höchste Qualitäts- und Wirksamkeitsstandards zu gewährleisten. Die Akquisition soll es Havn Life ermöglichen, die Produktion neuer Formulierungen und Produkte an einem einzigen Standort zu beschleunigen und zu skalieren.



"Die Fähigkeit, natürliche Gesundheitsprodukte im eigenen Haus herzustellen, ist für uns von entscheidender Bedeutung", kommentierte Tim Moore, Chief Executive Officer von Havn Life, diese bevorstehende Akquisition und führt weiter aus: "Es wird erwartet, dass die Anlage eine vollständige Palette von internen Fertigungskapazitäten bietet und damit das Potenzial des Unternehmens erweitert, Margen und Umsätze durch vertikale Integration und Erweiterung unseres Portfolios in zusätzliche Produktkategorien zu erzielen."



Die Einzelhandelsproduktlinie von Havn Life soll bereits im Frühjahr dieses Jahres auf den Markt kommen und sieben natürliche Gesundheitsprodukte umfassen, die die Gesundheit des Immunsystems, Müdigkeit, Gedächtnis, Konzentration und die allgemeine Gehirnfunktion unterstützen. Mit der Einführung dieser Produktreihe wird Havn Life einen wichtigen Schritt nach vorne machen, um natürlich gewonnene und standardisierte Produkte zur Unterstützung der menschlichen Leistungssteigerung und des allgemeinen Wohlbefindens bereitzustellen. Gary Leong, Chief Science Officer, erklärte:

