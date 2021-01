Nach der Gründung eines eigenen Unternehmensbereichs vor drei Jahren Anfang 2018 zeigt das konsequente Engagement der Schaeffler AG (ISIN: DE000SHA0159) in der E-Mobilität deutliche Erfolge. Zahlreiche Seriennominierungen über alle Elektrifizierungsgrade hinweg belegen, dass Schaeffler erfolgreich in der E-Mobilität agiert und als Technologiepartner Fortschritt gestaltet, der die Welt bewegt. „Wir haben die Transformation zu einem Antriebslieferanten im Bereich der nachhaltigen E-Mobilität erfolgreich vollzogen und uns als verlässlicher Partner für unsere Kunden etabliert“, sagt Matthias Zink , Vorstand Automotive Technologies der Schaeffler AG. Schaeffler zeichnet dabei vor allem das Know-how auf Komponenten- und Systemebene aus: „Wir beschäftigten uns seit mehr als 20 Jahren mit der E-Mobilität und verstehen den Antriebsstrang. Mit der Innovationskraft eines globalen Automobil- und Industriezulieferers und einer ausgeprägten Industrialisierungskompetenz sind wir ein bevorzugter Partner für unsere Kunden.“

Dabei hat Schaeffler im Laufe der vergangenen Jahre durch gezielte strategische Akquisitionen seine Kompetenzen in der E-Mobilität schrittweise konsequent ausgeweitet. So lässt sich seit dem Zukauf von Elmotec-Statomat Ende 2018 und der hiermit erworbenen Kompetenz in der Wicklungstechnologie die gesamte Industrialisierung von E-Motoren lückenlos im Unternehmen abbilden. Mit Compact Dynamics hat Schaeffler bereits 2016 einen Entwicklungsspezialisten auf dem Gebiet innovativer elektrischer Antriebskonzepte übernommen, auch diese Akquisition zahlt sich weiter aus. Zudem wird im Joint Venture Schaeffler Paravan Technologie mit dem Steer-by-Wire-System Space Drive eine Schlüsseltechnologie für das autonome Fahren entwickelt.

Serienlösungen für jeden Elektrifizierungsgrad

Schaeffler liefert Technologien für alle elektrifizierten Antriebsstränge. Die E-Achsgetriebe als wichtiger Bestandteil gesamter E-Achssysteme sind bereits seit 2017 erfolgreich in Serie und sorgen für die optimale Übersetzung und Kraftübertragung vom Elektromotor an die Räder. Dabei ist die Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten groß: im Audi e-tron kommen Schaeffler E-Achsgetriebe in unterschiedlicher Bauform an beiden Achsen für einen Allradantrieb zum Einsatz. Und auch beim Porsche Taycan sorgt ein hocheffizientes koaxiales E-Achsgetriebe von Schaeffler für die richtige Übersetzung an der Vorderachse. Mit dem koaxialen E-Achsgetriebe konnte Schaeffler den renommierten PACE Award 2020 gewinnen, der weltweit in der Branche als Maßstab für erfolgreiche Automotive-Projekte gilt. Mittlerweile konnte Schaeffler zudem Aufträge ganzer so genannter “3in1-E-Achsen” gewinnen, die E-Motor, Getriebe und Leistungselektronik in einem System vereinen. Dabei handelt es sich um Performance-E-Achsen mit einer zukunftsweisenden Leistungsdichte.

E-Motoren: Serienproduktion startet

In diesem Jahr startet die Serienproduktion von E-Motoren für Hybridmodule, Hybridgetriebe und rein elektrische Achsantriebe. Grundlage für die von Schaeffler produzierten E-Motoren ist eine modulare und hochintegrierte Technologieplattform. Die hohe Fertigungs- und Technologiekompetenz von Schaeffler über alle Komponenten elektrischer Antriebssysteme ist ein wesentlicher Schlüssel für die Industrialisierung technisch führender und zugleich wirtschaftlicher Produkte. Neben verschiedenen Serienaufträgen für E-Motoren im PKW-Bereich konnte in jüngster Vergangenheit ein weiterer wichtiger Meilenstein erreicht werden: Schaeffler betritt das Marktsegment für Heavy-Duty-Anwendungen im LKW-Bereich und vermeldet einen Serienauftrag für E-Motoren mit Wellenwicklungstechnologie, die sich durch Vorteile bei der Montage und hohe Leistungsdichte auszeichnet.

Rekordauftrag für dedizierte Hybridgetriebe

Für dedizierte Hybridgetriebe erhielt Schaeffler wie bereits im Vorjahr kommuniziert einen Rekordauftrag und liefert ab 2024 eine gesamte Antriebseinheit mit zwei E-Motoren und ins Getriebe integrierter Leistungselektronik. Bei einer Systemleistung von 120 kW sind sportliche Fahrleistungen bei geringem Kraftstoffverbrauch möglich. „Wir sind auf einem sehr guten Weg“, sagt Dr. Jochen Schröder, Leiter des Unternehmensbereichs E-Mobilität. „Mit unserem modularen Produktportfolio sind wir in der Lage, auf jeden Kundenwunsch die maßgeschneiderte Serienlösung anzubieten“, so Dr. Schröder. Dabei wird im Unternehmensbereich E-Mobilität deutlich, was für alle Bereiche des Automobil- und Industriezulieferers gilt. Schaeffler ist Komponenten-, System- und Serviceanbieter und zeigt das mit einem umfangreichen Produktportfolio.

