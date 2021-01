Frisches Kapital für neue Explorationsaktivitäten sichert sich Rover Metals.

Rover will die Erlöse für die Fortsetzung der Explorationsbohrungen auf seinem Goldprojekt Cabin Lake (NT, Kanada) verwenden. Die Bohrungen werden voraussichtlich schon im Februar 2021 beginnen. Das Unternehmen hofft, in Kürze eine Genehmigung für eine Eisstraße zu erhalten. Dadurch wäre das Projekt Cabin Lake direkt vom Highway NT3 bei der Stadt Behchoko zu erreichen. Der Zugang zum Grundstück über eine Eisstraße wird die Explorationskosten des Unternehmens erheblich senken.

Am 8. September 2020 hatte Rover mit seinem ersten Explorationsbohrprogramm auf dem Goldgrundstück Cabin Lake begonnen. Zu den Arbeiten gehörten sowohl Bestätigungs- als auch Erweiterungsbohrungen von historischen hochgradigen Goldbohrabschnitten in der so genannten Bugow "Cabin Lake Gold Zone".

Die Erweiterungsbohrungen von Rover führten zur Entdeckung eines vermutlich primären, goldhaltigen Erzausläufers in der Goldzone Cabin Lake (siehe Abbildung 1 unten). Wie am 24. November 2020 bekannt gegeben wurde, durchteufte Bohrloch CL-20-08 32 Meter mit durchgehendem Gold mit einem Durchschnittswert von 13,6 Gramm pro Tonne. Die besondere Bedeutung des Bohrlochs CL-20-08 besteht darin, dass die Goldgehalte bereits in einer Tiefe von nur 17,5 Metern ab der Oberfläche beginnen und das Bohrloch einen nordwestlich verlaufenden Trend in der Erzausläuferzone identifiziert hat. Bohrloch CL-20-08 durchteufte und bestätigte auch die historischen Bohrlöcher DDH86-12 (15,77 g/t Au auf 8,02 m) und DDH86-28 (11,74 g/t Au auf 16,0 m).

Abbildung 1 - Bohrplanansicht mit goldhaltigen Abschnitten. Das neue Bohrloch CL 20-08 lieferte einen Abschnitt von 32 Metern mit 13,6 g/t Gold.

Das Bohrprogramm von Rover im September 2020 war der erste Schritt zur Bestätigung und Erweiterung der historischen Ressourcenschätzung von 100.000 Tonnen mit 0,30 Oz/Tonne Au* von Bugow in Richtung einer NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung. Historische Bohrabschnitte, die in der Goldzone Bugow Cabin Lake gemeldet wurden, umfassen auch die Bohrlöcher DDH 86-13 mit 14,23 g/t Au auf 6,1 m und DDH 86-10 mit 10,84 g/t Au auf 10,0 m. Ab Februar 2021 plant das Unternehmen, den Erzgang der Goldzone Cabin Lake zur Tiefe hin abzubohren.

Darüber hinaus will Rover mehrere andere Brownfields-Ziele testen, die entlang der Bugow Iron Formation existieren (z.B. die Zone Andrew North, die Zone Andrew South und die Zone Beaver - alle Teil des Grundstücks Cabin Lake). Das Unternehmen hat derzeit mindestens 12 Ziele als potenzielle neue Erzabbauentdeckungen auf dem Grundstück identifiziert.

Abbildung 2: Lage von Cabin Lake in den North West Territories.

Abbildung 3: Lageplan von Cabin Lake mit den Nachbarn Fortune Minerals (TSE: FT) im Norden und dem Yellowknife City Lake Projekt von Gold Terra (TSXV: YGT) im Süden.

