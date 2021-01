Takeda rangiert im Access to Medicine Index 2021 auf branchenführenden Positionen

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502 / NYSE: TAK) („Takeda“) hat im heute veröffentlichten Access to Medicine Index (AtM) 2021 eine branchenführende Position erreicht. Insbesondere erzielte das Unternehmen in allen drei der vom Index bewerteten Fachbereiche bemerkenswert hohe Punktzahlen, darunter den ersten Platz im Bereich Governance of Access. Auch in den Bereichen Stärkung der Gesundheitssysteme, Compliance und Aufbau von F&E-Kapazitäten bewies Takeda laut Index eine starke Performance.

„Diese Auszeichnung unterstreicht das Engagement von Takeda, die Bedürfnisse der Patienten in den Vordergrund zu stellen, indem wir den Zugang zu unseren lebensverändernden Therapien sicherstellen“, so Christophe Weber, President und CEO von Takeda. „Als zielorientiertes Unternehmen, das den Patienten in den Mittelpunkt unseres Handelns stellt, setzen wir uns dafür ein, nicht nur Medikamente zu entwickeln, sondern auch dafür zu sorgen, dass die Patienten Zugang zu wegweisenden Therapien erhalten.“