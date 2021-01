Die besten Dienstleister in Deutschland mit Qualitätssiegel Top Brand Corporate Health 2021 ausgezeichnet / EUPD analysiert Anbietermarkt und schafft Transparenz für Arbeitgeber und deren BGM (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Bonn (ots) - Die Bedeutung einer ausgereiften Corporate Health ManagementStrategie für Arbeitgeber wächst im Zuge der Corona-Pandemie zunehmend. DieUnternehmensentscheider müssen nicht nur die wirtschaftlichen Herausforderungenmeistern, sondern auch dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter*innen gesund undmotiviert bleiben. Das Qualitätssiegel "Top Brand Corporate Health" hilftUnternehmen dabei, die besten Dienstleister im erweiterten betrieblichenGesundheitsmanagement zu finden.Vor, während und nach der Krise: Unternehmensverantwortliche sind seit Jahrenverstärkt dazu angehalten, die Aufrechterhaltung und Wertschätzung desgesundheitlichen Wohles ihrer Mitarbeiter*innen zu priorisieren, um ihreOrganisation wettbewerbs- und zukunftsfähig auszurichten. Nicht wenigeGesundheitsdienstleister haben diesen Bedarf vor einiger Zeit bereits erkanntund den Markt mit dem ungefilterten Versprechen geflutet, Unternehmen auf vielenEbenen ein wenig "gesünder" zu machen. "Die Folgen dieses Überangebots sindjedoch stets zeitaufwändige Recherchen und Qualitätsanalysen seitens derbetrieblichen Gesundheitsmanager, HR-Entscheider sowie weiterer verantwortlicherFunktionsträger im BGM, um den passenden Dienstleister für die Umsetzung derStrategien und anstehenden Maßnahmen zu finden", so Markus A. W. Hoehner, CEOvon EUPD Research. Mit dem Qualitätsmerkmal Top Brand Corporate Health könnenUnternehmen in Zukunft auf den ersten Blick erkennen, welche Dienstleister ihnenweiterhelfen können.Wie herausfordernd die Suche nach kompetenten, passenden und langjährigenPartnern bislang war, weiß auch Nadine Hoffmann, Managerin Health Management bei Coca Cola European Partners Deutschland GmbH, Gewinner des letztjährigenCorporate Health Award 2020 in der Branche Konsumgüter. Seit Jahren werdenintern viele Ressourcen darauf verwendet Dienstleister zu suchen, zu bewertenund zu selektieren. Das Qualitätsmerkmal Top Brand Corporate Health soll nundauerhaft Abhilfe schaffen: "Wir freuen uns durch das Qualitätsmerkmal Top BrandCorporate Health nun endlich eine praxisnahe Übersicht zu erhalten, die uns Zeitund Kosten im Alltagsgeschäft spart. So können wir uns verstärkt auf unsereKernaufgabe fokussieren: Die Gesunderhaltung und Förderung unsererMitarbeiterinnen und Mitarbeiter - zusammen mit Dienstleistern auf die man sichverlassen kann", erklärt Hoffmann.Transparenz für Arbeitgeber im BGM DienstleistermarktBasierend auf praxisorientierten Bewertungen der 100 besten Arbeitgeber miteigenem auditierten Corporate Health Management sowie dem in 2020 berufenen