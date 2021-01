WPD Pharmaceuticals bestätigt seine Teilnahme am 7. LSX-Jahresweltkongress, einem führenden Forum für internationale Gesundheitsvorsorge und Biowissenschaften

Vancouver, British Columbia – 28. Januar 2021 – Das auf klinische Prüfungen spezialisierte Pharmaunternehmen WPD Pharmaceuticals Inc. (CSE: WBIO)(FWB: 8SV1) (das „Unternehmen“ oder „WPD“) freut sich, seine Teilnahme am LSX-Weltkongress bekannt zu geben, der von 1. bis 5. Februar 2021 stattfinden wird. Mitglieder der Firmenführung werden das Unternehmen WPD vorstellen und im Laufe der Woche Vieraugengespräche mit diversen Investoren führen. Nähere Informationen über die Konferenz sowie die Anmeldeformalitäten finden Sie unter https://www.lsxleaders.com/lsx-world-congress .

Seit nunmehr sechs Jahren ist der LSX-Weltkongress DER Treffpunkt aller namhaften Führungskräfte, die für die zukünftige Gestaltung und strategische Planung des Gesundheitswesens und der Biowissenschaften verantwortlich zeichnen, sowie der ideale Ort, um Anlagegespräche zu führen, Partnerkontakte zu pflegen und Geschäfte abzuschließen. Am LSX-Weltkongress sind nicht nur Gründer und CEOs von innovativen Start-ups und börsennotierten Biowissenschaftskonzernen, sondern auch jene aller dazwischenliegenden Unternehmen vertreten. Hier findet man alles, was in der modernen Forschung und Spitzentechnologie Rang und Namen hat und den Fortschritt in der Branche jetzt und in naher Zukunft vorantreibt. Die in diesem Jahr virtuell stattfindende Veranstaltung wird in gleicher Weise abgehalten wie das physische Pendant, die einzelnen Events sind jedoch über eine ganze Woche verteilt.

Über WPD Pharmaceuticals

WPD ist ein biotechnologisches Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit dem Schwerpunkt Onkologie und Virologie, d.h. Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln mit biologischen Verbindungen und kleinen Molekülen. WPD verfügt über 10 neuartige Arzneimittelkandidaten, von denen sich 4 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese Arzneimittelkandidaten wurden an medizinischen Institutionen wie der Mayo Clinic und der Emory University erforscht und WPD arbeitet derzeit mit der Wake Forest University sowie führenden Krankenhäusern und wissenschaftlichen Zentren in Polen zusammen.