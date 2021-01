Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Osteuropa Schluss Gewinne in Warschau und Budapest - Verluste in Prag An den wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa hat am Donnerstag der polnische Aktienmarkt besonders deutlich von dem international wieder aufgehellten Handelsumfeld profitiert. In Prag und Moskau aber wurden Verluste verzeichnet. Der …