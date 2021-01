---------------------------------------------------------------------------

Ad-hoc Meldung - Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

niiio finance group: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung

Görlitz, 29. Januar 2021 - Die niiio finance group AG hat 2.282.965 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Bareinlage erfolgreich bei strategischen und institutionellen Investoren platziert. Der Platzierungspreis betrug 1 Euro je Aktie. Damit fließen der Gesellschaft brutto 2.282.965 Euro zur Finanzierung des geplanten Unternehmenswachstums zu.



Nach Durchführung der Kapitalerhöhung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 25.112.622 Euro und ist in 25.112.622 Aktien eingeteilt. Die neuen Aktien tragen dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien. Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister werden die neuen Aktien voraussichtlich ab Mitte Februar an der Düsseldorfer Wertpapierbörse in die bestehende Notierung einbezogen. Die Lieferung der neuen Aktien ist ebenfalls für Mitte Februar vorgesehen.

Mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung will der Cloud-Banking Softwarespezialist sein Wachstum massiv vorantreiben und insbesondere die Managementkapazitäten und die Vertriebsaktivitäten ausbauen. An der Kapitalerhöhung haben sich auch strategische Investoren beteiligt, allen voran der bisherige Ankeraktionär, die Volksbank eG BraWo (Braunschweig Wolfsburg), deren Anteil sich damit von 9,65 % auf 10,37 % erhöht.

Die Platzierung der neuen Aktien wurde von der BankM als Sole Bookrunner begleitet.



Über die niiio finance group AG

Die niiio finance group AG ist Anbieter von Cloud Banking Software mit Fokus auf das Vermögensmanagement. Als 'Full-Service-Provider" digitalisiert das Unternehmen die Prozesse seiner Kunden, damit sie effizient, flexibel und rechtssicher arbeiten können. Dank des bereits 2006 entwickelten Rechenkerns zur risiko-adjustierten Wertpapieranlage, seiner zertifizierten Private Cloud-Lösung und fast anderthalb Jahrzehnten Finanz- und Regulatorik-Know-how ist niiio technologischer Vorreiter der Branche - über 50 Banken und Vermögensmanager deutschlandweit nutzen die munio.pm-Software der größten Tochtergesellschaft DSER GmbH. Im zweiten Geschäftsbereich, der niiio GmbH, entwickelt die Gruppe White Label-Lösungen für Robo-Advisors im kundenindividuellen Design, diese sind ebenfalls bei namhaften Vermögensverwaltern im Einsatz. An zwei Standorten in Görlitz und Dresden beschäftigt das Unternehmen 35 hochqualifizierte Mitarbeiter.