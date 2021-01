Ask 1,26

Ask 1,51

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018



Wien, 29.1.2021



Überblick



1. Emittent: IMMOFINANZ AG

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten

3. Meldepflichtige Person

Ronny Pecik

4. Namen der Aktionäre: RPPK Immo GmbH (FN 525728 f)

RPR Privatstiftung (FN 191884 h)

RPR Treasury GmbH (FN 534052 x)

RPR Management GmbH (FN 292808 a)

5. Datum der Schwellenberührung: 29.1.2021



6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person



Prozentanteile Prozentanteile der Summe Gesamt- der Stimmrechte, die die von zahl der Stimmrechte, Finanz-/sonstigen 7.A + Stimmrech- die zu Aktien Instrumente 7.B te des gehören (7.A) repräsentieren (7.B.1 + in % Emitten- 7.B.2) ten Situation am 11,52 % 0,02 % 11,54 123 293 Tag der % 795 Schwellen-

berührung

Situation in 10,77 % 0,00 % 10,77 der % vorherigen

Meldung

(sofern

anwendbar)



Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:



A: Stimmrechte,

die zu Aktien

gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Prozentanteil Stimmrechte der Stimmrechte Direkt (§ 130 Indirekt (§ Direkt (§ 130 Indirekt (§ 133 BörseG 2018) 133 BörseG BörseG 2018) BörseG 2018) 2018)

AT0000A21KS2 14 200 001 11,52 % Subsumme A 14 200 001 11,52 % B 1: Finanzinstrumente

/ sonstige Instrumente

gem § 131 Abs 1 Z 1

BörseG 2018

Art des Instruments Verfallda- Ausü- Anzahl der Prozentan- tum bungs- Stimmrechte die teil der frist erworben werden Stimmrech- können te Pflichtwandelanleihe 23.07.2023 n.a. 29 159 0,02 % Sub- 29 159 0,02 % summe

B.1

B 2: Finanzinstrumente /

sonstige Instrumente gem §

131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Instruments Ver- Ausü- Physisches Anzahl Prozentan- fall- bung- oder Cash der teil der da- sfri- Settlement Stimm- Stimmrech- tum st rechte te

Subsumme

B.2



8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. x Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: