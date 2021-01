VANCOUVER, British Columbia, 29. JANUAR 2021. Christina Lake Cannabis Corp. (das „Unternehmen” oder „CLC” oder „Christina Lake Cannabis”) (CSE:CLC) (FRANKFURT: CLB) freut sich, die Bestätigung bekannt zu geben, dass eines seiner Cannabis-Destillatöle auf der Basis eines Analysezertifikats (Certificate of Analysis) vom 15. Januar 2021, das von einem von Health Canada akkreditierten Testlabor ausgestellt wurde, eine Tetrahydrocannabinol- („THC”) Konzentration von 90,3 % aufweist. Das Unternehmen kündigte vor kurzem seine Absicht an, sich primär auf die Produktion von Cannabis-Destillatölen zu konzentrieren, die aus seiner 2020er-Ernte von in natürlichem Sonnenlicht angebauter Biomasse mit einem Ertrag von 32.500 kg / 71.650 Pfund extrahiert werden. Aufgrund der Marktnachfrage nach Destillatölen, die normalerweise THC-Konzentrationen von mehr als 90 % enthalten, ist das Unternehmen davon überzeugt, dass es hervorragend positioniert ist, um sich auf dem Cannabismarkt zu einem wettbewerbsfähigen Lieferanten von Destillatölen zu etablieren. Außerdem plant das Unternehmen, aus Cannabis gewonnene Terpene mit seinen Destillatölen zu mischen – eine Kombination, die von der kanadischen Cannabisbranche erst seit kurzem nachgefragt wird, obwohl sie auf anderen Märkten relativ geläufig ist.

Als voll integrierter Hersteller von Cannabisöl befindet sich das Unternehmen aufgrund seiner Beherrschung der Produktionskette und deren Transparenz in der kanadischen Cannabisbranche in einer vorteilhaften Situation. CLC verfügt über eine Gendatenbank, die aus über 100 proprietären Cannabissorten und einem Gesamtinventar von mehr als 600.000 Samen besteht, mit deren Freilandanbau das Unternehmen im vergangenen Frühjahr in seiner Anlage in Christina Lake, British Columbia, mit einer Freilandanbaufläche von über 950.000 Quadratfuß / 88.258 Quadratmetern begonnen hat. Nach Einbringung und Verarbeitung der Ernte extrahiert das Unternehmen aus der getrockneten Biomasse die Öle mit seiner Extraktionsmaschine Vitalis R-200 CO2. Dieses Jahr produzierte das Unternehmen erfolgreich wirtschaftliche Mengen des marktreifen winterisierten Cannabisöls mit verschiedenen Terpenprofilen, die für den Einsatz in Freizeitkonsumprodukten unter Cannabis 2.0 für erwachsene Konsumenten (z. B. Vapes, Esswaren, Topika) sowie in Arzneimitteln nachgefragt werden.