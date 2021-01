Carl Zeiss Meditec – Die Aktie des Medizintechnikers dürfte nach einem Pullback wieder interessant werden!

Carl Zeiss Meditec ist einer der weltweit führenden Medizintechnik-Anbieter.

Rückblick: Carl Zeiss Meditec ist einer der weltweit führenden Medizintechnik-Anbieter. Die Gesellschaft bietet Lösungen für die Zukunftsmärkte Medical and Research Solutions, Industrial Solutions, Eye Care und Lifestyle Products an und trägt mit Innovationen in der Augenheilkunde und Mikrochirurgie zum medizinischen Fortschritt bei. Die Aktie hat nach einer starken Anzugsphase korrigiert, um danach wieder steil nach oben zu ziehen. Nun läuft der Pullback .

Meinung: Ärzte in aller Welt bekommen mit Zeiss-Meditec-Technologien intelligente Werkzeuge an die Hand, um die vier wesentlichen Krankheitsbilder des Auges, Fehlsichtigkeit, Grauer Star, Grüner Star und Netzhauterkrankungen, effizient und wirksam zu behandeln. Das Unternehmen bietet dabei auch Produkte von der Diagnose über die Therapie bis hin zur Nachbehandlung an. Die Aktie macht gerade einen Rücksetzer in Richtung des EMA-20. Wenn das Carl-Zeiss Papier Stärke zeigt und den Kurs nach Norden wieder aufnimmt, bietet sich der Aufbau einer Long-Position an. Sollte der Pullback tiefer gehen, wären die EMA`s 20 und 50 die nächsten Anspielstationen.

Chart vom 29.01.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 127.80 EUR

Setup: Für einen Long-Einstieg ist abzuwarten, bis der Kurs den Trigger bei 130.45 EUR erreicht hat. Intraday ist hier auf entsprechende Signale zu achten. Der Stopp geht nach der Trade-Eröffnung unter den letzten Tiefpunkt bei 125.40 EUR.

Jeden Börsentag neu: Storys und Tradingszenarien im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Carl Zeiss ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in AFX