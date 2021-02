Globale Partnerkonferenz von Alcatel-Lucent Enterprise erstmals virtuell

Chen und Glanard werden zusammen mit weiteren Bereichsleitern die Strategie des Unternehmens für 2021 skizzieren, die wichtigsten Geschäftsziele diskutieren, die Produkt-Roadmap erläutern und auf die Wachstumschancen eingehen, die 2021 für das Unternehmen und seine internationalen Partner bereithält.

„Das vergangene Jahr hat uns alle vor neue Herausforderungen gestellt“, erklärt Jack Chen. „Die aktuellen Umstände haben unsere Arbeitsprozesse grundlegend verändert und sicherlich werden einige dieser Veränderungen auch künftig Bestand haben. Die Krise hat damit einmal mehr die Notwendigkeit der digitalen Transformation verdeutlicht. Mit dem Einsatz digitaler Technologien können Umsätze erzielt, Arbeitsplätze gesichert und der Geschäftsbetrieb aufrechterhalten werden – auch unter herausfordernden Bedingungen. Zudem fördern Technologien nicht nur unsere Anpassungsfähigkeit, sie zeigen auch Wege auf, um weiter wachsen zu können.“

Im Rahmen der Connex21 präsentieren die Führungskräfte des Unternehmens den Einfluss der unternehmenseigenen Innovationen auf die vertikalen Märkte. Produktexperten stellen den Fahrplan für die neu entwickelten Lösungen vor, die dem reibungslosen Geschäftsablauf sowie den Wachstumsziele der Kunden dienen sollen. Darüber hinaus wird Alcatel-Lucent Enterprise seine Strategie für 2021 zur Unterstützung des Partnernetzwerks im Hinblick auf Cloud-, Netzwerk- und Kommunikationslösungen vorstellen, die speziell für die zentralen Branchen Transport, Gesundheit, Bildung, Hotel- und Gastgewerbesowie für die öffentliche Verwaltung entwickelt wurden.

„Alcatel-Lucent Enterprise hat seine Anpassungsfähigkeit in der Vergangenheit häufig unter Beweis gestellt“, betont Jack Chen. „Unsere mehr als 100-jährige Erfolgsgeschichte verdanken wir der Fähigkeit, mit der Zeit und ihren jeweiligen Herausforderungen zu wachsen. Vielseitigkeit und Innovationsgedanke sind dabei tief in unserer DNA verwurzelt. Unsere Partner sind überzeugt davon, dass Innovation der Schlüssel zu Wachstum ist und aus diesem Grund arbeiten sie unermüdlich an neuen Ansätzen. Lassen Sie uns auch in Zukunft neue Lösungen entwickeln und unser Netzwerk nachhaltig weiter ausbauen.“

Über Alcatel-Lucent Enterprise

Alcatel-Lucent Enterprise liefert individuelle Technologieerlebnisse, mit denen Unternehmen alles miteinander vernetzen können, um im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein.

Die sicheren und nachhaltigen Netzwerk-, Kommunikations- und Cloud-Lösungen werden flexibel implementiert: in der Cloud, vor Ort oder hybrid. Alle Lösungen bieten integrierte Sicherheit und schonen die Umwelt.

Mehr als 100 Jahre Engagement für Innovation und den Erfolg der Kunden haben Alcatel-Lucent Enterprise zu einem führenden Anbieter gemacht, der heute mehr als 830.000 Kunden in 100 Ländern betreut.

Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz und hat seinen Hauptsitz in Frankreich. Mit mehr als 2.900 Geschäftspartnern in aller Welt verbindet es globale Reichweite mit lokaler Ausrichtung.

Besuchen Sie unsere Webseite: https://www.al-enterprise.com/de-de

Aktuelle Nachrichten finden Sie auf LinkedIn, Facebook, Twitter, und Instagram.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210201005161/de/