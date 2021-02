Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung Dax mit weiterem Stabilisierungsversuch Nach der schwachen Vorwoche hat der Dax am Montag einen weiteren Stabilisierungsversuch unternommen. Der deutsche Leitindex stieg in der ersten Handelsstunde um 1,2 Prozent auf 13 590 Punkte. In der Vorwoche hatte der Dax unter starken Schwankungen …