Der Reddit-Schwarm zieht weiter - diesmal scheinbar zum Silber.

Der angreifende Schwarm sind in diesem Fall die vielen Kleinanleger, die angegriffenen Raubtiere die Hedgefonds, die mit ihren eigenen Waffen bekämpft werden, wenn sie Aktien in Erwartung fallender Kurs leerverkauft haben. Massenhafte koordinierte Käufe führen zu einem so genannten Short Squeeze, bei dem sich die betreffenden Aktien extrem verteuern, wenn sich die institutionellen Anleger eindecken müssen. Massenhafte Käufe und Short Squeeze zusammen sorgen für neue, nie dagewesene Ausschläge am Aktienmarkt.

In der Natur bieten Schwärme Schutz vor Fressfeinden, weil die schiere Masse der Tiere und ihr schneller Richtungswechsel den Angreifer verwirren. Es ist nicht vorgesehen, dass ein Schwarm seinerseits die Raubtiere angreift. Genau das passiert aber gerade an den Börsen.

Auf dem Onlineforum Reddit und den es verstärkenden Social Media Kanälen organisiert sich eine gewaltige Masse privater Anleger – immer wieder mit tätiger Mithilfe von Twitter-Follower-Millionären wie Elon Musk etc.. Dieser globale Reddit-Schwarm nutzt bevorzugt das Unterforum „Wallstreetbets“ und hat in den vergangenen Wochen die Pleiteaktie Gamestop (NYSE: GME) auf unvorstellbare 30 Mrd. USD Börsenwert hochgetrieben (heute noch 22 Mrd. USD) und scheint sich jetzt den Silberpreis als neues Ziel vorgenommen zu haben. Bei der Gamestop Aktie hatten die Taktgeber den Zielpreis 420,69 USD ausgegeben. Dieser Preis wurde dank Short Squeeze sogar kurzzeitig noch übertroffen. Die Losung bei Silber lautet nun: von 25 USD auf 1000 USD! Am Freitag wurden prompt auch schon Preise von jeseits 30 USD erreicht. Das erinnert von Fern an das Unternehmen der Gebründer Hunt Mitte der 70er Jahre, die den Silbermarkt cornern wollten. Nur passiert im digitalen Zeitalter alles viel schneller und explosiver und auch vielstimmiger. Denn schon melden sich Stimmen, dass der Angriff auf den Silberpreis seinerseits eine Finte der Hedgefonds sein könnte. Schlagen die Räuber zurück?

Der Zeitpunkt für einen Short Squeeze bei Silber kurz nach der Ankündigung einer amerikansichen Energiewende durch den neuen US Präsidenten Biden könnte strategisch gut gewählt sein. Bidens Politik dürfte die reale Silbernachfrage verstärken, denn viele erneuerbare Technologien benötigen Silber. Allerdings denken wohl die wenigsten Silber-Spekulanten derzeit überhaupt an die Kosequenzen für die reale Wirtchaft. Sie wollen hier und jetzt möglichst schnell, möglichst viel Geld verdienen. Dazu eignen sich vor allem die Aktien von Silberproduzenten, die einen hohen Shortanteil ausweisen. Wir zeigen hier eine aktuelle Übersicht von Cormark Securities.

Abbildung 1: Liste der Top-Short-Positionen für Silbergesellschaften mit US Listing, Quelle Cormark Securities Inc.



Es verwundert nicht, dass First Majestic (TSE: FR; NYSE: AG) mit 23 Prozent Shortanteil schon am Freitag heftig nach oben ausgebrochen ist. Mehr dürfte folgen, denn schon im vorbörslichen Handel erreichte First Majestic mehr als 30 CAD. Excellon Resources (TSE: EXN; NYSE: EXN) auf Platz zwei der Cormark-Liste hat zwar prozentual weniger Shortanteil, könnte aber wegen seines vergleichsweise illiquiden Handels durchaus ein Ziel der Reddit-Schwärmer werden, weil es durchschnittlich 6,5 Tage brauchen würde, diese Shortposition einzudecken. Auch wenn Fundamentaldaten derzeit vielleicht eine untergeordnete Rolle spielen, sei hier erwähnt: First Majestic hat rund 2 Silberunzen pro Aktie, während Excellon – durch die Ingetration von Otis Gold – immerhin auf einen Faktor von 5,3 Unzen Silberäquivalent pro Aktie kommt. Allerdings handelt Excellon erst seit September 2020 an der NYSE. In Verbindung mit dem Listing wurde die Aktie im Verhältnis fünf zu eins konsolidiert, weshalb nur noch rund 33 Mio. Aktien auf dem Markt sind. Das könnte ein extremer Hebel werden, allerdings ist Excellon noch viel weniger bekannt als First Majestic.

Abbildung 2: Eine Aktie von Excellon entspricht 5,3 Unzen Silberäquivalent.



Schon im vorbörslichen Handel deutet sich ein großer Tag für Silberaktien an; Avino (TSE: ASM) notiert mit 100 Prozent im Plus bei 3,75 CAD, Coeur Mining mit rund 30 Prozent Plus bei 11,56 CAD und Silvercrest Metals (NYSE: SIL) mit rund 20 Prozent bei 12,43 CAD.

Besonders im Auge behalten sollte man wohl auch die Silber ETFs: SILJ und SIL und alle Firmen, die in diesen ETFs enthalten sind. Nachfolgend der Inhalt des Silber ETFs SILJ:

Component Name Ticker Weight

Component Name Ticker Weight FIRST MAJESTIC SILVER CORP AG 13.47% PAN AMERICAN SILVER CORP PAAS 12.47% HECLA MINING CO HL 11.24% YAMANA GOLD INC AUY 5.44% MAG SILVER CORP MAG 5.33% HOCHSCHILD MINING PLC HOC 4.63% SILVERCREST METALS INC SIL 4.18% SSR MINING INC SSRM 3.67% SILVERCORP METALS INC SVM 3.63% HARMONY GOLD MNG-SPON ADR HMY 2.83% COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA BVN 2.61% ENDEAVOUR SILVER CORP EXK 2.52% TURQUOISE HILL RESOURCES LTD TRQ 2.39% COEUR D ALENE MINES CORP CDE 2.37% ELDORADO GOLD CORP ELD 2.10% HUDBAY MINERALS INC HBM 1.59% FORTUNA SILVER MINES INC FVI 1.53% SEABRIDGE GOLD INC SEA 1.40% NEW GOLD INC NGD 1.37% NEXA RESOURCES SA NEXA 1.24% DUNDEE PRECIOUS METALS INC DPM 1.23% ALEXCO RESOURCE CORP AXU 1.23% NEW PACIFIC METALS CORP NUAG 1.09% ORLA MINING LTD OLA 1.06% AYA GOLD & SILVER INC AYA 1.05% AMERICAS GOLD AND SILVER CORP USA 1.03% CAPSTONE MINING CORP CS 0.90% BEAR CREEK MINING CORP BCM 0.79% SABINA GOLD & SILVER CORP SBB 0.70% PREMIER GOLD MINES LTD PG 0.63% SIERRA METALS INC. SMT 0.55% MCEWEN MINING INC MUX 0.53% METALLA ROYALTY AND STREAMING LTD MTA 0.46% GRAN COLOMBIA GOLD CORP GCM 0.32% LIBERTY GOLD CORP LGD 0.31% GREAT PANTHER MINING LTD GPL 0.31% EXCELLON RESOURCES INC EXN 0.31% KOOTENAY SILVER INC. KTN 0.26% GT GOLD CORP GTT 0.24% GOLD RESOURCE CORP GORO 0.22% MANDALAY RESOURCES CORP MND 0.17% GOLDEN MINERALS CO AUMN 0.14% MINAURUM GOLD INC MGG 0.13% TREVALI MINING CORPORATION TV 0.13% MINCO SILVER CORP MSV 0.08% CANADA SILVER COBALT WORKS INC CCW 0.06% MIRASOL RESOURCES LTD MRZ 0.02% FORTITUDE GOLD GOROSpin 0.02%

Prime Junior Silver Index



Excellon mit hervorragenden Bohrergebnissen

Angesichts der aufgeregten Gesamtlage ist es fast eine Randnotiz, dass Excellon heute auch noch aktuelle Bohrergebnissen von seinem Platosa Silberprojekt in Mexiko veröffentlicht hat. Die Bohrungen lieferten sehr beachtliche 1.170 g/t Silberäquivalent ("AgEq") auf 4,2 Metern (741 g/t Ag, 7,5% Pb, 4,8% Zn und 0,9 g/t Au) in EX20UG485, einschließlich 1.812 g/t AgEq auf 2,0 Metern (1.153 g/t Ag, 12,3% Pb, 6,1% Zn und 1,7 g/t Au); und 1.886 g/t AgEq auf 2,4 Metern (728 g/t Ag, 21,2% Pb und 17,8% Zn) in EX20UG463, einschließlich 2.109 g/t AgEq auf 1,9 Metern (818 g/t Ag, 24,7% Pb, 19,1% Zn).

Aktuell sind zwei Bohrgeräte untertage im Einsatz. Die Bohrungen sind Teil eines umfassenden Programms zur Ressourcendefinition auf der Platosa-Lagerstätte, die nie effektiv von der Oberfläche aus bebohrt wurde.

Abbildung 3: Excellon Ressourcen im Überblick.



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.