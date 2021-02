Und hier hat man offensichtlich ganze Arbeit geleistet – aus einem Objekt mit gerade mal 22% Vermeitungsquote beim Kauf in 2016 – erreichte man mit einen bunten Mietermix eine vermeitungsquote von 85 %. Entsprechend sollte auch das Objekt bei GORE zu nennenswerten Gewinnen führen können – wahrscheinlich.

Und entsprechend zufrieden Frank Schneider, Vorstand der publity: “Wir haben in den vergangenen Jahren das bekannte Objekt in der Mülheimer Straße in Duisburg erfolgreich entwickelt. Innerhalb von rund vier Jahren ist es uns gelungen, die Mieterstruktur in dem Bürogebäude deutlich auszubauen und die Mieterlöse dadurch zu steigern.”

Das Objekt

Das Bürogebäude mit einer Gesamtmietfläche von mehr als 3.700 Quadratmetern befindet sich in zentraler Lage in Duisburg und zeichnet sich durch eine solide Multi-Tenant-Struktur aus. Das architektonisch markante Gebäude, das von dem renommierten britischen Architekten Sir Norman Foster entworfen wurde, ist auch unter dem Namen “Haus der Wirtschaftsförderung” bekannt.

PREOS Entwicklung offen, auch wenn etwas der nebel gelichtet worden ist – aber Preis und welche Strategie publity zukünftig verfolgen will, bleibt offen

Zuerst sah es bei publity nach einem Konzern aus, der sich klar strukturiert auf den Aufbau eines Immobilienportfolios – aufgeteilt nach Themen unter den beiden töchtern PREOS und GORE – konzentrieren will. Und dazu als Assetmanager für Dritte zusätzliches Geschäft akquirieren will. Und dann der Umschwung, eingeläutet durch das überraschnede Ausscheiden des langjährigen CEO’s.

Thomas Olek.- bis Juni 2020 Hauptaktionär, danach noch mit 38 % beteiligt und gefühlt ewiger CEO der publity – schied Ende dezember aus. So “kam es zumindest rüber”. Seit Anfang Januar ist der überraschend weg aus der operativen Führung der publity! Aber auch, wenn die wesentlichen Fragen über den abrupten Weggang und die Absage von Olek’s geplanten CEO-Posten bei der Beteiligung PREOS offen blieben, schien zumindest operativ alles wie gewohnt zu laufen.