FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch an seine jüngsten Kursverluste angeknüpft. Am Nachmittag sank der Kurs auf 1,2005 US-Dollar. Am Morgen hatte der Euro noch fast einen halben Cent höher notiert. Der Euro bewegt sich so auf dem niedrigsten Niveau seit Anfang Dezember. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2017 (Dienstag: 1,2044) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8322 (0,8303) Euro.

Die Pandemie bleibt laut Commerzbank-Expertin Thu Lan Nguyen ein wichtiger Treiber des Devisenmarktes. Es zeichne sich eine ungleichmäßige wirtschaftliche Erholung ab. Die Eurozone scheine gegenüber den USA weiter zurückzufallen. So gebe es in den USA die Aussicht auf einen neuen fiskalischen Stimulus. Andere Experten verweisen auf die in Europa im Vergleich zu den USA nur sehr schleppend verlaufenden Impfungen. Dies belastet auch den Euro.