ADVA erweitert das Lösungsportfolio an kompaktesten Aggregationslösungen für Zugangs- und Kernnetze

ADVA (FWB: ADV) gab heute die MicroMux-Produktlinie von steckbaren Sende- und Empfangsmodulen mit integrierter Aggregationsfunktion um zwei neue Modelle erweitert. Mit dem MicroMux Nano und dem MicroMux Quattro können Netzbetreiber nun den Nutzen ihrer vorhandenen Gerätetechnik im Zugangs- und Kernnetz maximieren. Die beiden neuen ultrakompakten Multiplexer ermöglichen Betreibern, die betriebliche Komplexität ihrer Netze zu reduzieren, die Investitionskosten zu senken und das Potenzial ihrer vorhandenen Hardware voll auszuschöpfen. Der ADVA MicroMux Nano passt in bestehende 10GbE-Steckplätze und fächert die Schnittstelle in zehn einzelne 1GbE-Signale auf. Dadurch entsteht ein neues Maß an Flexibilität und Effizienz bei der Bündelung von Datenströmen im Zugangsbereich der Netze. Am anderen Ende der Skala wandelt der MicroMux Quattro 400GbE-Steckplätze in vier einzelne 100GbE-Schnittstellen um und reduziert so Kosten und Komplexität im Kernnetzbereich. Das einzigartige Portfolio an standardkonformen, steckbaren Multiplexern bietet eine Möglichkeit, optische Datenübertragung in Zugangs- und Weitverkehrsnetzen sowie bei der Kopplung von Rechenzentren kostengünstig zu skalieren und gleichzeitig die Anforderungen vorhandener Gerätetechnik zu erfüllen.

