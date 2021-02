Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Eröffnung Dax kaum verändert - Rekordhoch in Reichweite Zum Ende einer starken Börsenwoche halten sich Anleger in Deutschland vor neuen US-Arbeitsmarktdaten eher zurück. Trotz neuer, wenngleich knapper Rekorde an der Wall Street und der Nasdaq-Börse trat der Dax am Freitag in den ersten Handelsminuten …