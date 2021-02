Tryp Therapeutics gibt strategisches Investment in Höhe von 2.000.000 Dollar bekannt

La Jolla, Kalifornien – 5. Februar 2020 – Tryp Therapeutics Inc. („Tryp“) (CSE: TRYP) freut sich, eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die „Platzierung“) von 3.333.333 Millionen Einheiten (die „Einheiten“) zum Preis von 0,60 Dollar pro Einheit anzukündigen, mit der ein Gesamtbruttoerlös von rund 2,0 Millionen Dollar aufgebracht werden soll. Marc Lustig, Gründer und ehemaliger Chairman von Origin House, hat sich verpflichtet, federführend an der Platzierung mitzuwirken.

„Tryp freut sich sehr, dass Marc Lustig, ein bekannter und namhafter kanadischer Unternehmer, Kapitalmarktmanager und Investor, eine führende Rolle in dieser Beteiligungstransaktion einnimmt. Auf Marc als Unterstützer in dieser kritischen Wachstumsphase in der Unternehmensentwicklung von Tryp zählen zu können, bestärkt uns in unserer Vision und ist sowohl für unser Führungsteam als auch für unsere Strategie eine wichtige Bestätigung“, sagt James Kuo, CEO von Tryp.

Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie (jeweils eine „Stammaktie“) und der Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze Stammaktienkaufwarrant gilt als „Warrant“) zusammen. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zum Preis von 0,75 Dollar pro Stammaktie und kann innerhalb von 24 Monaten nach dem Ausgabedatum ausgeübt werden.

Der Erlös aus der Platzierung wird für die Weiterentwicklung von Tryps Forschungs- und Entwicklungsprogrammen verwendet bzw. fließt in das Working Capital. Die Platzierung wird, vorbehaltlich des Erhalts aller erforderlichen betrieblichen und regulatorischen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der Canadian Securities Exchange, voraussichtlich am bzw. um den 12. Februar 2021 abgeschlossen.

Gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen sind die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere ab dem Ausgabedatum an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden. Die Warrants werden an keiner Börse gehandelt.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder anderen Rechtssystemen dar, in denen ein solches Verkaufsangebot, Vermittlungsangebot oder der Verkauf von Wertpapieren vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen des jeweiligen Rechtssystems rechtswidrig wäre. Die Wertpapiere wurden bzw. werden gemäß dem geltenden US-Wertpapiergesetz in der aktuellen Fassung (United States Securities Act von 1933) nicht registriert. Solche Wertpapiere dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Bürger oder auf deren Rechnung bzw. zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung bzw. keine gültige Ausnahmegenehmigung von den US-Registrierungsbestimmungen und den geltenden US-Wertpapiergesetzen in den jeweiligen Bundesstaaten vorliegt.