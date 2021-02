DGAP-News: Carl Zeiss Meditec AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Carl Zeiss Meditec startet erfolgreich in das Geschäftsjahr 2020/21



08.02.2021 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Carl Zeiss Meditec startet erfolgreich in das Geschäftsjahr 2020/21

Umsatz in ersten drei Monaten wieder auf Vorjahresniveau; Anstieg beim operativen Gewinn dank niedriger Kosten JENA, 8. Februar 2021